Мигрантов из Ирака завозила турфирма управделами Лукашенко 1 13.08.2021, 18:30

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фото: delfi

Центр «Досье» и немецкое издание Der Spiegel рассказали, как Лукашенко начал торговать людьми.

Центр «Досье» Михаила Ходорковского и немецкое издание Der Spiegel опубликовали документы, подтверждающие, что к миграционному кризису в Литве причастны белорусские власти. Перевозка граждан Ирака к белорусско-литовской границе осуществлялась при участии государственной туристической компании «Центркурорт», которая входит в структуру управления делами Лукашенко.

В ответ на ухудшение отношений с Европой власти Беларуси решили использовать поток мигрантов для шантажа европейских стран, предполагают авторы расследования «Досье» и Der Spiegel. Если весной 2021 года число беженцев, попадавших в Евросоюз через белорусскую границу, исчислялось десятками, то уже к лету поток вырос до более чем 100 человек в сутки.

С мая 2021 года число регулярных рейсов из Ирака в Беларусь стало резко расти. Авиакомпания Iraqi Airways, летавшая из Багдада в Минск, увеличила количество перелетов с четырех до пяти в неделю и открыла новые рейсы из трех иракских городов. Вдобавок летать в столицу Беларуси начал перевозчик Fly Baghdad. Причем «Центркурорт» входил в число компаний, которые координировали поток нелегальных мигрантов.

Из опубликованных документов следует, что в начале мая 2021 года «Центркурорт» заключил договор о сотрудничестве «в развитии международного туризма между странами арабского мира и Республикой Беларусь» с белорусской туристической компанией «Оскартур». Ее возглавляет Салах Мухэймен Аль-Асади.

Вскоре «Оскартур» стал отчитываться перед «Центркурортом» о контактах с авиакомпанией Fly Baghdad, а через несколько недель после этого иракский перевозчик запустил регулярные рейсы в Минск. Кроме того, «Оскартур» обратился в «Центркурорт» с просьбой помочь получить визы 51 гражданину Ирака, хотя выдачей виз занимается Министерство иностранных дел, а не Управление делами президента. В одном из случаев «Оскартур» попросил «Центркурорт» помочь с оформлением визы иракцу по имени Мохаммед Насер Алван Окби, которому ранее туристическая компания предложила контракт на маркетинговые услуги, а копию контракта отправила в «Центркурорт» Управделами Таракана.

Впоследствии в «Центркурорт» за визами для 10 граждан Ирака обращалась еще одна белорусская компания «Береговая звезда». Из документов следует, что через президентский «Центркурорт» прошло больше 200 заявок на визы для иракских граждан. Целью приезда почти всех «туристов», включая детей, было указано «проведение охотничьего тура в охотхозяйствах учреждения «Минская РОС» РГОО «БООР».

В некоторых заявках на визы также указывались гостиницы размещения — «Минск» и «Беларусь», но в отелях иракцы не задерживаются: обычно они проводят там пару ночей, а после едут к пограничному пункту «Бенякони» и пытаются перелезть через полутораметровый забор, отделяющий Беларусь от Литвы. В случае успеха перед мигрантами открываются все двери в Европу: границы между странами Евросоюза практически не охраняются.

«Центркурорт» также заключила договор на оказание транспортных услуг с белорусской компанией «Стройтур», которая сдает в аренду автобусы с водителями. В дальнейшем эта фирма выставляла «Центркурорту» счета за оказание транспортных услуг по маршруту Минск–аэропорт Минска–Минск. Поездки проходили как минимум трижды: 14, 15 и 21 мая.

Практически во всех запросах на визы для иракцев упоминаются два контактных лица из «Центркурорта» и «Оскартура». Der Spiegel удалось поговорить с бывшим сотрудником «Центркурорта», чье имя встречается в запросах. По его словам, «Центркурорт» помог получить визы сотням граждан Ирака. В зоне прилета «туристов» ждали заказанные «Центркурортом» автобусы, которые развозили их по отелям в центре Минска.

«Мне быстро стало ясно, что это не туристические поездки, — говорит экс-сотрудник «Центркурорта». — Я понял, что это все незаконно, и уволился в конце мая».

Центр «Досье» отмечает, что в разгар миграционного кризиса в Литву на неделю приезжал Штефан Корте — член немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает против миграции и поддерживает тесные контакты с Кремлем. Корте встречался с литовскими политиками, а также выступил перед жителями городка Девянишкес в шести километрах от границы с Беларуси, где за несколько дней до этого вспыхнули протесты против размещения нелегальных мигрантов. Политик утверждал, что приезжие угрожают женщинам и детям, и часто совершают насильственные преступления. Он также посоветовал не обращать внимания, если литовцев станут называть «пропутинскими» из-за их нежелания принимать мигрантов.

В начале августа литовская сторона официально объявила о решении отправлять нелегальных мигрантов назад в Беларусь. Из-за непрекращающегося потока беженцев литовцы готовы платить мигрантам за отъезд из страны по 300 евро, но пока желающих уехать обратно немного.

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