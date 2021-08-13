Доктор медицинских наук ответила на вопросы о вакцинации от коронавируса детей и беременных 13.08.2021, 18:37

Сегодня в мире уже проводится вакцинация детей старше 12 лет.

Насколько безопасной является иммунизация детей, какие вакцины рекомендованы для подростков и можно ли делать прививки беременным - на эти вопросы apostrophe.ua ответила украинский детский врач-иммунолог высшей категории, доктор медицинских наук Алла Волоха.

- Хотелось бы поговорить с вами о вакцинации беременных и детей и подростков. Как в Украине идет этот процесс, идет ли вообще, и вы об этом думаете?

- Вакцинация детей в Украине запланирована. Но это вакцинация для детей старше 12 лет, поскольку на сегодня в мире уже проводится вакцинация детей старше 12 лет. В частности, изучено применение вакцины Pfizer среди детей старше 12 лет.

Но в Украине есть рекомендация по вакцинации только детей групп риска, поскольку для них наиболее опасен COVID-19, и поэтому они должны быть защищены. И также будет вакцинация детей, которые, возможно, едут на обучение за границу. Поэтому для них также актуальным является вопрос защиты.

Сейчас мы не рекомендуем еще массовую вакцинацию детей старше 12 лет. Речь идет только о вакцинации для рискованных групп.

- Почему рекомендуется вакцинировать детей именно с 12 лет?

- Потому что исследования проведены только среди детей этой возрастной группы. Изучена иммуногенность и безопасность вакцины для детей этой возрастной группы. И изучена только одна вакцина для детей этой возрастной группы.

Итак, поскольку мы имеем такие рекомендации, и уже завершены эти исследования, мы можем это рекомендовать. Для детей всех других возрастных групп также проводятся эти исследования, но они еще не закончены. Поэтому рекомендации отсутствуют для других возрастных групп.

- Если говорить о безопасности вакцинации для детей, насколько для них это безопасно?

- Этот вопрос также еще продолжает изучаться. Есть уже предварительные данные, что эта вакцина все же безопасна, и поэтому ее применяют многие страны. Но со временем мы увидим больше информации.

- То есть мало времени еще прошло?

- Да. На самом деле для детей старше 12 лет уже проведены исследования. Действительно, вакцина безопасна. Единственное, что есть единичные сообщения о том, что вакцина может вызвать миокардиты у детей, подростков и взрослых людей. Поэтому эта информация еще изучается.

- Миокардит - это что? Какие-то проблемы с сердцем?

- Да, но это очень редкие случаи. Сложно сегодня сказать, сопоставима ли такая частота в целом с частотой популяции миокардитов, поэтому этот вопрос исследуется. Но по крайней мере среди этих исследований, которые были проведены, можно сказать, что вакцина безопасна.

- По вакцинации беременных. Вы можете сказать, насколько это целесообразно?

- По вакцинации беременных во многих странах мира есть рекомендации профессиональных обществ. Но есть разные рекомендации. Что касается, например, рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и некоторых стран, то рекомендуют больше обратить внимание на беременных из групп риска.

С другой стороны, есть рекомендации, например, Американского общества акушеров-гинекологов. Они рекомендуют вакцинировать в целом всех беременных. Беременные тяжелее болеют COVID-19, и могут быть осложнения, могут чаще быть преждевременные роды. Поэтому сегодня беременных считают группой риска с более тяжелым течением COVID-19.

Есть достаточно много сообщений о проведенной вакцинации среди беременных. Например, более 130 тысяч беременных вакцинированы в США, более 50 тысяч - в Великобритании. Вакцинация была абсолютно безопасной для этих беременных.

Опять же, есть данные, что никто из вакцинированных беременных не госпитализирован из-за COVID-19. Это те, кто получил вакцинацию. Поэтому сегодня действительно обращают на это внимание, но опять же есть различные рекомендации. Кто-то рекомендует только сосредоточиться на группе риска, но уже в большинстве развитых стран говорят о том, что вакцинация может быть безопасной. Мы говорим о возможности применения только отдельных вакцин - только вакцин м-РНК. На сегодня только они рекомендованы для беременных. То есть это вакцины компании Pfizer или Moderna.

И также это может быть вакцина Johnson & Johnson. Она применялась. Вместе с тем, сегодня, например, нет рекомендаций по применению среди беременных вакцин Coronavac и AstraZeneca.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».