ВВС: Сыну Каддафи грозит арест из-за связей с ЧВК Вагнера 13.08.2021, 18:42

Саиф аль-Ислам Каддафи

фото: ЕРА

Россия считала его предпочтительным кандидатом на должность правителя Ливии.

Саифу аль-Исламу Каддафи, сыну убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, грозит арест из-за связей с наемниками ЧВК Вагнера. Россия считала его предпочтительным кандидатом на должность правителя Ливии, передает BBC News (перевод — liga.net).

Как сообщается, 5 августа прокурор Ливии Мохаммед Гаруда передал органам безопасности ордер на арест Каддафи. Однако он был обнародован после того, как ВВС опубликовало свое расследование о деятельности ЧВК Вагнера в Ливии.

Журналисты пишут, что во время съемок фильма о вагнеровцах общались с агентами ливийской разведки. Они рассказывали о тесных связях Каддафи с Москвой и назвали его "любимым кандидатом России на правление Ливией".

По данным собеседников ВВС, Каддафи лично встречался с россиянином Максимом Шугалеем и его переводчиком, которые были арестованы в Триполи в 2019 году по подозрению в шпионаже, а затем освобождены в 2020-м.

Отмечается, что Шугалея обвиняли в работе на российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близким к президенту РФ Путину и связывают с ЧВК Вагнера.

По данным ВВС, Шугалей работал в рамках кампании по вмешательству в выборы, целью которой был приход Каддафи к власти вследствие наступления поддерживаемого Россией генерала Халифа Хафтара на Триполи.

Саиф Каддафи был одним из самых влиятельных людей в Ливии и считался возможным преемником отца у руля страны. В начале 2011 года, когда в Ливии вспыхнули антиправительственные протесты, он присоединился к их жесткому подавлению. Однако режим пал – Муаммар Каддафи и почти все члены его семьи были убиты или сбежали из страны.

Саиф Каддафи был схвачен повстанцами в конце 2011 года и доставлен в город Зинтан к юго-западу от Триполи. ВВС пишет, что во время содержания под стражей он был заочно приговорен к смертной казни судом Триполи, а также разыскивается Международным уголовным судом.

Каддафи не появлялся на публике в течение многих лет, но в июле он дал интервью The New York Times, в котором рассказал о планах вернуться в политику. По данным источников ВВС, он, вероятно, все еще скрывается в Зинтане.

С 2011 года после свержения и убийства Муаммара Каддафи в Ливии было фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия Хафтара. В Триполи работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия.

Весной 2019-го о присутствии ЧВК Вагнера в Ливии сообщали в The Telegraph. В ноябре того же года The New York Times сообщили, что Россия отправила около 200 вагнеровцев в Ливию для укрепления влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

11 августа 2021-го журналисты ВВС сообщили, что получили доступ к планшету боевиков ЧВК Вагнера и опубликовали расследование об их деятельности в Ливии.

В конце июля 2021-го Саиф Каддафи намекнул, что хочет баллотироваться в президенты Ливии.

