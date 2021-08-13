«Уже наболело!»: Сельчане вызвали на ковер слуцких властей 13.08.2021, 18:50

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иллюстрационное Фото

Лукашисты стояли опустив головы.

7 лет жители улицы Садовой в деревне Селище, что под Слуцком, жалуются сельской власти и «депутатам», пишут в райисполком и в СМИ, что задыхаются от пыли в прямом смысле этого слова, пишет kurjer.info.

Тяжёлая техника, самосвалы, тракторы движутся по улице, покрытой песчано-грунтовой смесью, с раннего утра до трёх часов ночи. Клубы пыли висят в воздухе и оседают на всё в округе.

В среду, 11 августа, к жителям деревни Селище приехали руководители разного уровня. Сообщается, что на встречу пришли жители со всей деревни.

Как проходила эмоциональная встреча жителей деревни Селище с представителями слуцких властей смотрите в видео:

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