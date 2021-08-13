В Польше открыли первое в мире детское пространство, воздух в котором очищают водоросли 13.08.2021, 19:00

В стены здания встроены стеклянные цилиндры, где живут водоросли.

В Варшаве создали первое в мире детское игровое пространство, воздух в котором очищается с помощью водорослей, пишет «Евро пульс».

Это деревянная постройка цилиндрической формы, внутри которой находится веревочный парк для детей. В стены здания встроены стеклянные цилиндры. Там живут водоросли, которые насыщаются нагнетаемым из помещения воздухом.

Водоросли перерабатывают углекислый газ в чистый кислород, который заполняет внутреннее пространство с помощью специальных биореакторов.

По данным ВОЗ, 93% детей в мире в игровых зонах дышат загрязненным воздухом.

Загрязненность воздуха в Польше — одна из самых высоких по всему ЕС. Поэтому в Ченстохове, например, проложат очищающие воздух трамвайные пути, а в автобусах Лозди тестируют обеззараживающие фильтры воздуха нового поколения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».