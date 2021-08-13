Видеохит: Молодой медведь пытается поймать флаг гольф-клуба
- 13.08.2021, 19:07
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Играющий с флагом медведь стал настоящей звездой Сети.
Работник гольф-клуба из Северной Каролины (США) уверен, что ему очень повезло запечатлеть удивительный момент, пишет 120.su.
Когда на поле явилась медведица с отпрысками, мужчина решил снять зверей на видео, надеясь, что они сделают что-нибудь забавное. Надежды полностью оправдались, ведь один из юных медведей посчитал торчавший из земли флаг самой лучшей в мире игрушкой.
Теперь зрителям только и остаётся, что смеяться над медвежонком, пытавшимся поймать флаг, который то и дело пружинил обратно ввысь.