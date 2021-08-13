Адвокат Бабарико и Колесниковой Илья Салей уехал из Беларуси 1 13.08.2021, 19:41

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Илья Салей и Мария Колесникова

Фото пресс-службы штаба Виктора Бабарико

Юрист находится в Варшаве.

Юрист экс-кандидата в президенты Виктора Бабарикo и члена его команды Марии Колесниковой Илья Салей покинул Беларусь. Об этом Салей сам сообщил в своем Instagram, опубликовав фото из Варшавы.

Илья Салей был задержан по делу Колесниковой и Знака в сентябре 2020 года. После СИЗО он находился под домашним арестом. С 16 апреля ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог.

«В связи с вынесенным в отношении Виктора Дмитриевича Бабарико приговором и передачей в суд дела Маши Колесниковой и Максима Знака, по которому я был задержан в сентябре 2020 и на сегодняшний день остаюсь обвиняемым, а также принимая во внимание другие события, я принял вынужденное решение временно покинуть Беларусь», — пишет юрист в своём Instagram.

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