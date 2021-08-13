Опрос: 76% грузин поддерживают интеграцию страны в ЕС 13.08.2021, 19:55

Опрос в преддверии местных выборов в Грузии показал – большинство населения не поддерживает ни одну из партий.

Среди населения Грузии число сторонников присоединения страны к НАТО и ЕС по-прежнему высокое. Так, по итогам исследования NDI, 76% опрошенных поддерживают интеграцию Грузии в ЕС, 11% – против, а 13% не определились с мнением в данной связи. Что касается интеграции в НАТО, 74% респондентов NDI выступают – за, 11% – против, а 14% – затруднились ответить, передает «Голос Америки».

Таковы результаты очередного исследования, проведенного в Грузии в период 13–25 июля американской неправительственной организацией – Национально-демократическим институтом (NDI).

Опрос также выявил, что за два месяца до местных выборов только 30% жителей Грузии определились с тем, которая из партий им ближе по взглядам. Так, имеющую большинство в парламенте «Грузинскую мечту» назвали 18% граждан, партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» («ЕНД») – 6%, другие партии – 6%. Большинство жителей Грузии (51%) не отдает предпочтение ни одной из политических партий. При этом 10% граждан не смогли назвать партию, с которой у них общие взгляды, а 9% отказались отвечать на данный вопрос.

В то же время из 61% граждан, которые собираются принять участие в выборах, 45% сказали, что не имеют общего ни с одной из партий, 24% сказали, что поддержат правящую «Грузинскую мечту», 9% сказали, что не знают, 9% – отказались отвечать, 7% опрошенных NDI назвали партию Саакашвили «ЕНД», и еще 7% назвали другие партии.

«Заявленная поддержка индивидуальных партий настолько низка, что её нельзя воспринимать как руководство к исходу будущих выборов», – считают авторы доклада.

Правительство, пандемия, болевые точки

Как выясняется, за последний год значительно уменьшилось число людей, которые считают, что Грузия находится на правильном пути. Так, согласно последнему опросу, 23% респондентов NDI заявили, что страна развивается в правильном направлении (39% – в августе 2020 года). При этом 49% так не считают (32% — в августе 2020 года), а 19% полагают, что Грузия вообще не меняется (20% — в августе 2020 года).

Одновременно 35% респондентов NDI заявили, что Грузия в настоящее время является демократической страной (48% — в августе 2020 года), 51% — с этим не согласны (37% — в августе 2020 года).

При этом работой правительства довольны 36% опрошенных NDI, а недовольны — 52%.

Одновременно 53% респондентов NDI удовлетворены тем, как власти справляются с пандемией, 37% – придерживаются противоположного мнения, а 10% – не имеют мнения на данный счет. В то же время 45% считают, что процесс вакцинации идет плохо, 37% –что хорошо, а 18% затруднились ответить. При этом 47% опрошенных NDI заявили, что не сделают прививку против COVID – 19, 35% – что сделают, 7% сказали, что уже вакцинированы, а 11% не смогли ответить.

В то же время работу парламента положительно оценивают всего 10% респондентов NDI, 47% говорят, что парламент работает плохо, а 33% считают деятельность законодательного органа страны средней.

Пятерку наиболее важных вопросов, волнующих население, как и в предыдущие годы составили рабочие места (41%), бедность (38%), рост цен/инфляция (29%), территориальная целостность (20%), пенсии (15%).

Примечательно, что в опросе NDI приняли участие 2016 человек. Статистическая погрешность опроса составляет 1.3 процентных пункта.

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