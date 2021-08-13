Ученые обнаружили в космосе гигантские «звездные врата» 13.08.2021, 20:01

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Они находятся на расстоянии 7800 световых лет от Земли.

Рентгеновская космическая обсерватория НАСА Chandra и орбитальная обсерватория Swift получили изображения гигантских концентрических колец, напоминающих «звездные врата», вокруг черной дыры V404 Cygni, располагающейся на расстоянии 7800 световых лет от Земли. Об этом сообщает CNN (перевод — (lenta.ru).

Черная дыра входит в состав двойной системы, а ее компаньоном является звезда, масса которой составляет примерно половину массы Солнца. Космическая обсерватория Swift, запущенная в 2004 году, обнаружила рентгеновский всплеск от двойной системы в июне 2015 года. Этот всплеск фактически и создал кольца, которые видны на рентгеновских изображениях. Данная структура представляет собой эхо рентгеновских лучей, отразившихся от космических пылевых облаков, рассеянных по космосу между системой V404 Cygni и Землей.

Новое изображение, выпущенное НАСА, объединяет рентгеновское изображение, наблюдаемые Chandra, с данными о близлежащих звездах, собранными в оптическом свете телескопа Pan-STARRS на Гавайях. Диаметр колец позволяет астрономам определять расстояния до пылевых облаков, которые сформировали световые кольца. Чем больше кольцо, тем ближе облако к Земле. По яркости колец ученые определили приблизительный состав пылевых облаков, которые состоят, главным образом, из зерен графита и силиката.

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