Пенсионерка из Бобруйска: Я каждый день проклинаю тебя, Лукашенко 7 13.08.2021, 20:10

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Белоруска эмоционально высказалась о ситуации в стране.

Жительница Бобруйска отправила письма хунте с просьбой ответить на важные вопросы связанные с колоссальными тарифами за коммуналку, с подделыванием документов об износе дома и игнорировании капитального ремонта, а также с пенсией, которая стоит на месте по сравнению с сегодняшними ценами на «жизнь». В ответ получила отпуску.

Эмоциональное обращение этой пенсионерки из Бобруйска опубликовал телеграм-канал «Страна для жизни»:

«Мне очень хочется верить, что в правительстве остались ещё знающие специалисты в подсчёте тарифов. Я хочу получить конкретные ответы, а не отписки! С нищих белорусов сдирают последнее!

Лукашенко, ты коррупцию возглавил! Ты самый крупный коррупционер со своей семейкой. Так может хватит?!

Запомни: людские проклятья тебе даром не пройдут. Я каждый день плачу и проклинаю тебя, Лукашенко. Ты честных людей посадил в тюрьму, а воры и убийцы - на свободе».

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