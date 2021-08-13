Польский экономический институт: Экономика Польши оправилась от пандемии 13.08.2021, 20:18

Рост польской экономики во втором квартале 2021 года составил почти 11%.

Польская экономика оправилась от пандемии и уже в ближайшие месяцы продемонстрирует систематический рост активности. Как передает «Польское радио», об этом говорится в комментарии Польского экономического института к последней экспресс-оценке роста ВВП.

Согласно опубликованным Главным статистическим управлением данным, рост польской экономики во II квартале 2021 года составил почти 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В свою очередь, рост, по сравнению с I кварталом этого года, составил почти 2%.

«Динамичный рост означает, что Польша восстановила убытки в последнем квартале – суммарный ВВП оказался на 2% выше, чем в соответствующем квартале 2019 года. Подобные тенденции пока фиксируют только страны Балтии и Швеция», - говорится в комментарии к данным Главного статистического управления.

В Польском экономическом институте прогнозируют, что в следующих кварталах экономический рост в Польше приблизится к 5%. По мнению, экономистов, внешний спрос продолжит играть важную роль, тогда как рост инвестиций в связи с подорожанием строительных материалов замедлится.

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