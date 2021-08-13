Белорус на фуре на несколько дней застрял на узкой дороге в Испании: фото 13.08.2021, 20:27

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До места назначения оставалось 500 метров.

Грузовик под управлением белоруса на несколько дней застрял на узкой извилистой дороге в населенном пункте Сотьельо в испанской провинции Астурия. Об этом со ссылкой на местное издание El Comercio сообщает belmir.by.

Преодолев 3300 км, буквально в 500 метрах от места назначения, фура попала в ловушку, в которую уже не в первый раз попадают здесь большегрузы.

Дело в том, что на этой дороге множество крутых и извилистых поворотов, а внизу — тоннель шириной 2,8 м и высотой 1,9 м, через который не могут проехать фуры. Водителей приводят сюда навигаторы, не принимая в расчет данное препятствие. И хотя на въезде есть запрещающие знаки и предупредительные надписи, часто, особенно ночью, их не замечают.

В эту западню и попал белорусский дальнобойщик. Развернуться он не мог, а вес и размеры транспортного средства не позволили ему выехать задним ходом. Для вызволения грузовика необходимо было снять груз и с помощью крана развернуть автомобиль. Между тем у транспортной компании возникли вопросы со страховкой, поэтому долгое время «спасение» фуры никто не хотел брать на себя.

В результате водителю, который не владел ни английским, ни испанским и не имел денег, пришлось провести на месте несколько дней. Все это время водителю помогали местные жители, которые общались с ним через переводчик на мобильном телефоне, приносили еду и даже приглашали в свои дома, чтобы мужчина мог принять душ.

Фото: Каролина Сантос, elcomercio.es

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