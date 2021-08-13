У скандального председателя одного из важнейших московских избиркомов нашли бизнес и недвижимость в Черногории 4 13.08.2021, 20:57

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Косматых оказался «иностранным агентом».

Председатель избирательной комиссии московского района Сокол Евгений Косматых оказался «иностранным агентом»: The Insider нашел у него бизнес и недвижимость в Черногории. Косматых известен как «душитель» оппозиционных кандидатов и получатель крупных госконтрактов от московских властей.

Округ №198 на выборах в Госдуму РФ считается одним из самых протестных. Он включает, в частности, районы Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Хорошевский. Сейчас по нему баллотируются многие известные политики: мундеп Анастасия Брюханова, экс-член ОНК Марина Литвинович, действующий депутат Галина Хованская и даже игрок КВН Сангаджи Тарбаев.

Окружной избирком возглавляет Евгений Косматых, а в ТИК района Сокол он председательствует последние два десятилетия. Скандалы с его именем были связаны еще на президентских выборах 2008 года, когда, по утверждению наблюдателей и других членов комиссии, он раздавал незаконные указания нижестоящим комиссиям. Косматых же отказал в 2019 в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму Ивану Жданову.

Согласно имеющейся у The Insider выписке из реестра недвижимости Черногории, Евгений Косматых владеет апартаментами в курортном городе Петровац на берегу моря.

Петровац славится целебным воздухом, наполненным ароматом хвойных деревьев.

Недвижимость здесь приобретают любители тихого и спокойного семейного отдыха.

Цены на жилье в Петроваце начинаются от 50 тысяч евро. За такую сумму можно приобрести скромную студию.

В 2016 году глава ТИК и его супруга Любовь стали акционерами черногорской компании «Human Psyche». Она зарегистрирована в городе Будва.

И право собственности на апартаменты, и открытие бизнеса дают право на получение вида на жительство в Черногории. Но это запрещено российским законом для членов ТИК. В комментарии журналистам Евгений Косматых подтвердил наличие зарубежной недвижимости и открытие фирмы в Черногории. Однако наличие ВНЖ подтверждать не стал: «У меня нет. У супруги есть. Правда, мы в разводе».

По данным журналистов, Любовь Косматых была трудоустроена в подконтрольном мэрии Москвы Территориальном центре социального обслуживания «Бибирево». Сам глава ТИК является совладельцем ООО «Телекомпания Сокол 21 Век». Эта фирма освоила более полумиллиарда рублей на господрядах у префектуры Северного округа Москвы, столичных управ и муниципальных администраций. Компания Косматых изготавливает и распространяет районные газеты. К примеру, оказание услуг по редакционной подготовке и тиражированию газеты «Сокол: муниципальное время» в 2021 году обошлось примерно в 900 тысяч рублей.

Таким образом, благосостояние главы избиркома, дающее ему возможность владеть недвижимостью за рубежом, зависит от благосклонности чиновников. У него появляется личный финансовый мотив препятствовать победе оппозиционных депутатов.

Косматых также является членом масонской «Великой Ложи России» под руководством политтехнолога Андрея Богданова. Эту тему обсуждать глава ТИК категорически отказался — на то масонское братство и секретное.

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