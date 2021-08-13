Арнольд Шварценеггер ярко высказался о необходимости вакцинироваться на фоне распространения штамма «Дельта» 1 13.08.2021, 21:15

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74-летний знаменитый актер привел в пример свой опыт бодибилдера, чтобы обосновать необходимость доверия к современной медицине.

В США активно распространяется дельта-вариант коронавируса, потому вместе с вакцинацией населения власти возвращают масочный режим в помещениях. Такие меры встретили немало противников, и вразумить их решил Арнольд Шварценеггер.

74-летний актер и бывший губернатор Калифорнии призвал антивакцинаторов думать не только о своем комфорте. Видео с эмоциональными комментариями он разместил на своем YouTube-канале, пишет «Апостроф».

"Есть вирус, и он убивает людей. И единственный способ предотвратить это - сделать прививку, носить маску, дистанцироваться от общества и постоянно мыть руки, а не просто думать о том, как нарушают твою свободу. К черту твою свободу, - сказал актер. - Да, у тебя есть свобода ходить без маски, но знаешь, ты болван, что без маски. Ты обязан защищать своих соотечественников".

Шварценеггер также привел в пример свой опыт бодибилдера, чтобы обосновать необходимость доверия к современной медицине.

"Нет никого, кто знал бы о бицепсах больше, чем я, потому что я изучал этот вопрос в течение 50 лет. То же самое можно сказать и о вирусе. Слушайте экспертов, которые учатся этому из года в год, - призвал он. - Мы устанавливаем светофор на перекрестке, чтобы кто-то случайно не убил кого-то. Вы не можете сказать: "Никто не прикажет мне останавливаться здесь, на этом светофоре, мне нет дела до этого". Да, а когда вы кого-нибудь убьете, это станет вашим делом".

Между тем кампания вакцинации в США показывает свои успехи. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что менее 0,01% привитых американцев попали в больницу или умерли от осложнений ковид. В стране полностью вакцинировано более 167 млн человек - 50% населения.

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