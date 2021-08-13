В Беларуси вырастут цены на рис

В Беларуси вырастут цены на рис1
- 13.08.2021, 21:53
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Рис входит в список социально значимых товаров.
В Беларуси для торговли и поставщики продлили возможность повысить цены на рис — выйти за установленный потолок по росту стоимости. Об этом сообщается в телеграм-канале МАРТ, пишет zerkalo.io.
Напомним, ранее чиновники сначала «заморозили» рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на рис, а потом установили ограничения по росту цен.
Рис входит в список социально значимых товаров. С 24 февраля (и до конца месяца) на него запрещали повышать цены. С 1 марта рост мог происходить не больше чем на 0,2% в месяц.
Повысить цены могут юрлица и ИП всех форм собственности. Но повышение не может быть больше 4% к ценникам на 28 февраля.