закрыть
13 августа 2021, пятница, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вырастут цены на рис

1
  • 13.08.2021, 21:53
  • 1,004
В Беларуси вырастут цены на рис

Рис входит в список социально значимых товаров.

В Беларуси для торговли и поставщики продлили возможность повысить цены на рис — выйти за установленный потолок по росту стоимости. Об этом сообщается в телеграм-канале МАРТ, пишет zerkalo.io.

Напомним, ранее чиновники сначала «заморозили» рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на рис, а потом установили ограничения по росту цен.

Рис входит в список социально значимых товаров. С 24 февраля (и до конца месяца) на него запрещали повышать цены. С 1 марта рост мог происходить не больше чем на 0,2% в месяц.

Повысить цены могут юрлица и ИП всех форм собственности. Но повышение не может быть больше 4% к ценникам на 28 февраля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина
Дело за малым
Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)