«Фонтан нефти посреди акватории Черного моря» 13.08.2021, 22:08

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Как в Новороссийске появилось пятно из нефтепродуктов.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту разлива нефти в Черном море недалеко от порта Новороссийск. Инцидент произошел пару дней назад на нефтяном терминале во время перекачки топлива в греческий танкер Minerva Symphony: оператором погрузки был Каспийский трубопроводный консорциум, и именно ему принадлежал погрузчик, передает «Настоящее время».

Огромное нефтяное пятно видно в Черном море даже из космоса, а жирную пленку на воде уже несколько дней наблюдают туристы и жители прибрежных курортов в десятках километрах от места разлива.

"Стою на горе в сторону Шингари. Здесь, смотрите, пляж чистый, а под горой, где купаются люди, есть какие-то прямо разводы, такие маслянистые, – говорит герой видео, снятого после разлива нефти недалеко от Анапы, одного из главных курортных городов на российском черноморском побережье. – Вот там, видите? Люди купаются, а оно прибивается потихонечку к берегу".

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала аварию на нефтеналивном терминале под Новороссийском "знаковой":

"Эта авария достаточно знаковая. Произошла она в результате простых халатных действий, – подчеркнула чиновник. – Люди просто не проследили за своими прямыми обязанностями и получили фонтан нефти, который бьет посреди акватории Черного моря".

Место разлива вскоре оградили боновыми заграждениями и задействовали для сбора нефти корабли с нефтесборными системами. В Каспийском трубопроводном консорциуме отчитались: общая площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров, в море, по данным компании, попало 12 тонн топлива. Однако российские ученые с помощью снимка, сделанного из космоса, сделали вывод, что зона загрязнения гораздо больше и исчислять ее необходимо не в квадратных метрах, а в километрах.

"Оценки говорят, что это от 40 до 80 тонн нефти. Это гораздо больше, чем 12 тонн, о которых заявляет компания, для Черного моря такой разлив уникален", – подчеркивает Евгений Лупян, руководитель отдела технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН.

Что нефть вышла далеко за отметку в 200 квадратных метров, вскоре после аварии стало понятно и работникам дельфинария в поселке Большой Утриш – он находится более чем в 10 километрах от места разлива. Дельфинарий оградили впитывающей топливо губкой, но полностью уберечь его от попадания нефти не удалось.

"То пятно, которое появилось в Новороссийске, дошло и до нас, наши вольеры в этой плохой штуке, – рассказывает работник дельфинария Вазген Ананов. – Это не лесной пожар вам, который можно потушить. Мы с утра накидали вот колбасок (боновые ограждения), чтобы пятно не зашло к нам в бассейн, но оно немного зашло. Запах стоит. Наши сотрудники уже не купаются".

Ветеринарный врач дельфинария Елена Михайлова говорит, что переживает за здоровье питомцев:

"Когда масло, нефть, мазут попадает на шерсть, шерсть намокает, и это может привести к переохлаждению животного, оно может замерзнуть, – объясняет она. – Это достаточно опасно и приведет к негативным последствиям. Мы уже не учитываем, что животные могут проглатывать эти вещества и они могут накапливаться в проплывающей рыбе. Это огромный вред для всей экосистемы".

Расследованием инцидента в Новороссийске уже занялся Следственный комитет: там возбудили уголовное дело по факту разлива нефти. В Роспотребнадзоре заявили, что каждый день после случившегося берут пробы морской воды и на данный момент морская вода в зонах купания в пределах нормы. Но в ведомстве признают, что до сих пор не выяснили, сколько именно нефти попало в Черное море.

Руководитель программы российского подразделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников называет пятно под Новороссийском "очень серьезным" загрязнением.

Год назад в России похожая авария случилась недалеко от Норильска, тогда из хранилища теплоэлектростанции в близлежащие реки и озеро Пясино попало больше 21 тысячи тонн дизельного топлива. Однако сравнивать тот случай с разливом нефти в Черное море нельзя, говорят в Роспотребнадзоре: масштаб аварии в Новороссийске меньше. Катастрофу в Норильске ученые назвали одной из крупнейших в истории заполярной Арктики. Компания "Норникель", которую суд признал ответственной за инцидент, выплатила государству компенсацию в размере 146 миллиардов рублей.

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