«Правда сильнее!»: Партизаны вышли на вечерние акции

«Правда сильнее!»: Партизаны вышли на вечерние акции1
- 13.08.2021, 22:13
Белорусы за перемены.
В Беларуси и мире продолжаются акции против режима Лукашенко и в поддержку политических заключенных. О некоторых акциях сообщает телеграм-«Баста».
Партизаны минского Уручья сожгли провластные газеты.
Беларусы Масквы і неабыякавыя расейцы: «Гэты год навучыў нас таму, што мы ёсьць, таму, што нас шмат i што мы - адна вялiкая беларуская сям'я! Праўда за намі!».
Жители Борисова вышли на акцию с плакатом «Правда сильнее страха!».
Витебск не сдаётся! Жыве Беларусь!