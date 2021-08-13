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«Правда сильнее!»: Партизаны вышли на вечерние акции

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  • 13.08.2021, 22:13
«Правда сильнее!»: Партизаны вышли на вечерние акции

Белорусы за перемены.

В Беларуси и мире продолжаются акции против режима Лукашенко и в поддержку политических заключенных. О некоторых акциях сообщает телеграм-«Баста».

Партизаны минского Уручья сожгли провластные газеты.

Беларусы Масквы і неабыякавыя расейцы: «Гэты год навучыў нас таму, што мы ёсьць, таму, што нас шмат i што мы - адна вялiкая беларуская сям'я! Праўда за намі!».

Жители Борисова вышли на акцию с плакатом «Правда сильнее страха!».

Витебск не сдаётся! Жыве Беларусь!

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