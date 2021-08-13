Путинский тупик 2 13.08.2021, 22:35

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В России вся система выстроена таким образом, что люди не могут в ней работать, не нарушая закона.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов более семи лет находится у власти. 12 августа он отвечал на вопросы крымчан во время «прямой линии». Аксенов предложил национализировать дома «иностранцев», критиковал «Крымскую платформу», пообещал «предпринять меры» для того, чтобы подешевели продукты, и заверил крымчан в том, что Симферополю хватит пресной воды на два-три года.

О том, что на самом деле зависит от назначенного Москвой руководителя Крыма, какие у него реальные полномочия и каково значение полуострова для Кремля, шла речь в эфире Крым.Реалии.

Российский оппозиционер, депутат нескольких созывов Госдумы Илья Пономарев полагает, что Аксенов обладает реальной властью на полуострове.

– Хотя и не существует полноценной федерации, несмотря на название Российская Федерация, но все-таки полномочий у региональных руководителей больше, чем у руководителей украинских областей. В России у муниципалитетов очень мало полномочий и совершенно нет никаких денег. Там весь контроль идет через расходование финансовых потоков сверху. Но, с точки зрения административных ресурсов, на уровне Аксенова решений принимается очень много, и это важная фигура.

Прогнозируя возможное будущее российского главы Крыма, Пономарев отметил, что оно зависит только от президента РФ Путина. По его словам, тот может «в любой момент «нажать на курок» и сделать все что угодно». За последнее время в России возбудили уголовные дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (2019 год), главы Удмуртии Александра Соловьева (2017 год), губернатора Кировской области Никиты Белых (2016 год) и главы Сахалинской области Александра Хорошавина (2015 год).

– Вся суть путинской системы – в том, что они не под Богом, а под Путиным ходят. В России вся система выстроена таким образом, что люди не могут в ней работать, не нарушая закона. Вы просто ничего не можете сделать: не можете потратить бюджетные средства даже на полезные вещи. Это делается абсолютно осознанно, чтобы держать каждого начальника на счету. Я очень хорошо помню, когда Аксенова назначали (это идея принадлежала Владиславу Суркову,/B>). Основная мотивация у Суркова (на то время помощника президента России – КР), почему надо назначить Аксенова, была крайне простая: «для того, чтобы справиться с крымскими татарами, нам нужны бандиты». Вот если бы в Украине это считалось недостатком, то для Кремля это оказалось реальным достоинством.

За семь лет под контролем России полуостров оказался в безвыходной ситуации, потеряв возможность развивать международный туризм, считает бывший депутат. 20 марта 2014 года Пономарев стал единственным депутатом Госдумы, кто проголосовал против «вхождения Крыма и Севастополя в состав России».

– Он (Крым – КР) пришел туда, куда и планировал с самого начала – в путинский тупик. Ситуация абсолютно патовая, то есть Крым потерял свое международное значение. Этот райский уголок находится в заложниках у геополитической ситуации.

По мнению Пономарева, Украина сможет вернуть Крым после деоккупации Донбасса. Он не верит, что это возможно сделать при жизни российской президента Владимира Путина.

– Вопрос решается в прямом смысле слова через его труп.

Юрист из Крыма, глава Регионального центра прав человека Сергей Мокренюк утверждает, что Сергей Аксенов – лишь номинальный руководитель. По его версии, все решения по Крыму принимаются в Кремле.

– Вся система власти построена на очень жесткой, понятной вертикали распределения ресурсов. В этой системе задача, которая стоит перед Москвой очень простая – управлять тем, что находится в Крыму. Местные жители до сих пор очень четко идентифицируют: или ты крымчанин, или ты «понаехал». Это два абсолютно разных статуса. Пока в голове крымчан существуют те, кто «понаехали», до тех пор при власти будет находиться тот или иной местный. Решения принимаются не в Крыму, решения принимаются не теми лицами, которые находятся в креслах. И это ключевой фактор для того, чтобы объяснить, что происходит в Крыму.

Мокренюк напомнил, что ради прекращения застройки леса или парка крымчане все чаще обращаются за помощью напрямую к президенту России.

– В Коктебеле крымчане собираются: «Путин, помоги!», в Форосе жители бастуют против уничтожения парка. Они говорят, что обращались ко всем, к кому можно. На самом деле это и есть проявлением того, как учитываются их интересы. Да никак!

По словам Мокренюка, подконтрольного Кремлю главу Крыма Сергея Аксенова не меняют на россиянина, чтобы жители полуострова не связывали свои проблемы с Россией.

– Мы можем говорить, что Россия управляет полуостровом тогда, когда крымчанина сменит россиянин. Тогда мы сможем говорить, что Россия пытается чувствовать себя в Крыму свободно, а пока нет.

Юрист говорит, что Кремль использует полуостров для того, чтобы показать обществу, что мир настроен против России.

– «Почему стало жить хуже – потому что мы боремся против всего мира, и нашим символом, фетишем выступает Крым». Это фетиш. Если он сломается, то умрет тот, кто в него верит. Поэтому борьба со стороны россиян носит больше символическое значение, чем рациональное. «Рацио» там абсолютно отсутствует. Любые новые действия Украины или мирового сообщества, которые связаны с Крымом, всегда вызывают агрессию. Поэтому есть реакция Лаврова на «Крымскую платформу». Их это бесит, раздражает. Слово «Крым» – наибольший раздражитель для всего российского политического сообщества.

Бывший председатель Совета министров АР Крым Сергей Куницын называет Сергея Аксенова «зависимым человеком». Он лично знаком с людьми, которые сейчас могут обладать реальной властью на полуострове.

– Когда я был премьер-министром (АР Крым с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2005 год – КР), нынешний вице-премьер (Крыма – КР) Георгий Мурадов был у мэра Лужкова (Юрий Лужков – мэр Москвы с 1992 по 2010 год – КР) руководителем департамента международных связей – по сути, министром иностранных дел Москвы (Мурадов работал в московской мэрии с 2000-го по 2010 год – КР). Кадровый разведчик. Я думаю, что Георгия не просто так поставили вице-премьером. Насколько мне известно, он многие вопросы решает. С учетом того, как в России назначают губернаторов, там не сильно разгонишься. Федеральные программы все контролируются из Москвы.

Отвечая на вопрос, зачем Путину Крым, бывший крымский премьер сказал, что российский президент давно заприметил полуостров.

– Путин много раз приезжал в Крым. Он в него влюблялся, и вместе с ним в него влюблялись российские олигархи. Строили там и «Внешторгбанк», и «Лукойл». Куда политический лидер, туда и капитал. Понятно, что Россия не хочет ни на каких условиях не то, что возвращать Крым и Севастополь, а даже об этом разговаривать. В этом смысле «Крымская платформа», которую основал президент Зеленский, для России как бельмо на глазу.

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