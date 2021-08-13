Сверчинский: Федерация футбола сложила полномочия по управлению лигой и передала их в руки министерства агроспорта 1 13.08.2021, 22:40

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фото: "Прессбол"

Все, что сейчас осталось у федерации футбола от функций, – типичная функция охранного агентства.

Бывший футболист Александр Сверчинский, создавший ассоциацию игроков, поделился с «Трибуной» мнением о происходящем в Белoрусской федерации футбола и функциях, которые она выполняет.

«Никогда не думал, что скажу это всерьез, но мне действительно жаль, что федерация футбола, видимо, окончательно сложила свои полномочия по управлению белoрусской лигой и передала их в руки министерства агроспорта. Ситуация будет усугубляться еще сильнее.

Все, что сейчас осталось у федерации футбола от функций, – типичная функция охранного агентства. По требованию сверху они пускают или не пускают клубы в высшую лигу, увольняют нежелательных команд по политическим мотивам. Руководство под эгидой министерства приведет наш футбол к приставке «агро».

Жаль людей, которые работают в федерации футбола. Несколько таких там еще есть, кто несет ответственность перед заказчиком. Я говорю о ФИФА, которая выделяет каждый год плюс-минус 5 млн долларов, не для того чтобы кто-то спускался к зрителям и показывал свои гениталии, а чтобы отстраивалась инфраструктура и повышалась привлекательность этой игры в регионе, что безусловно не делается.

Поэтому будем ждать, наблюдать... Ну и смеяться», – поделился Сверчинский.

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