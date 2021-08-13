Сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу? 13.08.2021, 22:57

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Истории обычных белорусских семей.

С конца июля на ул. Социалистической в Бобруйске развернулся традиционный школьный базар. «Вечерний Бобруйск» спросил бобруйчан, как им цены и ассортимент и сколько они планируют потратить на подготовку детей к новому учебному году.

Светлана и Аня Шинвизе:

– Дочку собираю в 5 класс, она учится в четвертой школе. Сын уже взрослый.

Пока мы купили только портфель и цены нас удивили, потому что в магазинах цены на портфели – 80-90 рублей, а здесь в районе 50 рублей, мы купили за 35 рублей. Поэтому скажу, что цены на школьном базаре приемлемые. Но пока не покупали школьную форму и школьные принадлежности – ждем зарплату.

Я еще не думала, сколько потрачу на подготовку к школе, так как не смотрела цены на школьную форму, спортивный костюм, обувь. Но думаю, что рублей 500 надо будет выложить.

Собрали эту сумму за несколько зарплат, обе бабушки тоже помогают. В общем, собираем всем миром (улыбается). А если говорить честно, то тяжело. Муж сказал, то ли кредит брать, чтобы собрать в школу…Списки нам еще не давали, поэтому, если еще посчитать, что надо будет покупать контурные карты, рабочие тетради...Но могу сказать, что по опыту младших классов, в списках лишнего ничего нет, всё, что покупали, всё использовалось.

Но правда, помимо этого списка в класс, за родительские деньги, покупается и туалетная бумага, и одноразовые стаканчики, и вода.

Наталья и Кира:

– Дочку собираю в шестой класс, она учится в первой школе. Мы уже к школе всё купили. Тетради здесь дешевле, чем в магазинах. Поэтому, канцелярские товары покупали на школьном базаре. Возможно, где-то ассортимент и больше, но нам больше не надо, всё хорошего качества мы нашли здесь. Школьную форму выбирали в Минске в ЦУМе, были там на выходных. На сборы к школе потратили около 400 рублей. Эти деньги понемногу отлаживали с зарплат.

Списка нам мне давали, но мы за эти годы уже и так знаем, что нам нужно.

Татьяна и Дима Яцук:

– Собираю в школу сына, он идет в девятый класс, учится в первой школе. Около рублей 200 потратили на рубашку, брюки, кроссовки и спортивные штаны, рюкзак остался с прошлого года, поэтому еще осталось купить тетрадки. Остальное будем докупать по мере необходимости. Мальчик же растет, мы в прошлом году трое штанов за год покупали (улыбается)

Анастасия, Саша и Женя Трибуш:

– Пока только начинаю собирать дочек в садик, в следующем году они уже пойдут в школу, поэтому уже сейчас расходы больше школьные. По сравнению с ценами в магазинах, здесь дешево можно купить и тетради, и фломастеры, и сумочки. На троих детей планирую потратить рублей 300, у них еще есть маленькая сестренка, которая в этом году только пойдет в детский сад. Как многодетной семье нам к школе дали помощь – 200 рублей. Планируем на подготовку к детскому саду потратить эти деньги и часть своих.

Анна, Дима и Даня:

– Сегодня первый день, как начала собирать сыновей в детский сад и колледж. Младший пойдет в старшую группу в 62 садик, а старший поступил в механико-технологический колледж. Могу сказать, что на школьном базаре цены приемлемые, ассортимент широкий. Но подросток ведь всегда ищет что-то особенное (улыбается), поэтому мы здесь уже давно. На двоих планирую, что потратим до 200 рублей.

Список есть только в детский сад, да, он достаточно обширный, но всё используется. За год только уходит десять разукрашек (улыбается). А так мы уже привыкли, что все траты на родителях: от разукрашек и до туалетной бумаги.

Детей к 1 сентября собираем своими силами, расходы прогнозируем заранее.

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