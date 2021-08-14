Наступление талибов: в Кабул прибыли тысячи людей, чтобы спастись 9 14.08.2021, 8:10

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Правительство обещает, что разместит их в мечетях и окажет им помощь.

По состоянию на вечер 13 августа под контролем движения Талибан в Афганистане были второе, третье и пятое по населению города страны — Кандагар, Герат и Кундуз. В столицу — Кабул — прибыли тысячи людей, которые бегут под защиту правительства.

Об этом сообщает Aljazeera.

В Кабул прибывают тысячи людей, которые бегут из своих домов, взяв с собой только самое необходимое. Людям пришлось покинуть все, чтобы спасти свою жизнь.

Кроме того, они выражают недовольство тем, что США и Великобритания эвакуируют своих граждан, бросая афганцев на произвол судьбы.

Правительство обещает, что разместит их в мечетях и окажет им помощь.

3 мая глава Госдепартамента США Энтони Блинкен предположил, что после вывода из Афганистана американских военных к власти в стране может прийти движение Талибан .

Согласно последним данным военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением талибов в течение 30 дней , а если темпы захвата провинций террористами сохранятся, то полный контроль над Афганистаном они получат уже в течение нескольких месяцев.

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