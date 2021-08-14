«Бред сумасшедшего»: Дмитрий Гордон ответил на слова Лукашенко в адрес Украины 10 14.08.2021, 8:14

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Журналист снова поставил на место диктатора.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко во время большой пресс-конференции пригрозил Украине остановкой поставок нефтепродуктов, на что украинский журналист Дмитрий Гордон привел в пример "грузинский эффект" и даже увидел плюсы в таком возможном радикальном шаге Минска.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.

Белорусский диктатор заявлял, что если бы он вместе с Путиным хотел поставить Украину на колени, то перекрыли бы поставки нефтепродуктов, другими словами – устроили нашей стране дефицит бензина. Также Лукашенко грозился перейти границу Украины, но без оружия, где его якобы поддержат 90% украинцев.

В ответ журналист привел пример Грузии, которой Россия тоже когда-то грозилась все перекрыть.

"Ну что мы будем гадать, что он хотел сказать. Это бред сумасшедшего… Как Россия Грузию пугала: перекроем вам все. До Саакашвили, помню, там электроэнергии не было. Россия, когда прижала, сказала: электричества не дадим, "Боржоми" экспортировать не дадим. Маленькая, но гордая Грузия, помучались чуть-чуть, а потом поняли, что надо не пойло выпускать, которое Россия покупала, а хорошее качественное вино. Поставили линии зарубежные, итальянские, французские, поставляют вино в Европу. Залита вся Грузия электричеством – у России не берут", – сказал Гордон.

Он также указал на плюсы радикального шага Лукашенко, если он на такой пойдет.

"Пусть перекроют (поставки нефтепродуктов). Это будет толчком для развития. Будем развиваться", – подчеркнул Гордон.

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