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В агрогородке Кухчицы публично унизили Лукашенко

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  • 14.08.2021, 13:32
  • 37,568
В агрогородке Кухчицы публично унизили Лукашенко

Фотофакт.

В агрогородке Кухчицы к Дожинкам установили гигантского таракана.

Фото огромного насекомого из соломы, с которым у белорусов устойчиво ассоциируется дряхлеющий узурпатор Лукашенко, опубликовали независимые телеграм-каналы.

Читатели телеграм-каналов отмечают, что даже те, от кого Лукашенко ждет лояльности, публично издеваются над ним:

«То пальцы посинили, то таракана поставили... Когда уже крысу какую подарят ему?».

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