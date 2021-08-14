В агрогородке Кухчицы публично унизили Лукашенко 17 14.08.2021, 13:32

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Фотофакт.

В агрогородке Кухчицы к Дожинкам установили гигантского таракана.

Фото огромного насекомого из соломы, с которым у белорусов устойчиво ассоциируется дряхлеющий узурпатор Лукашенко, опубликовали независимые телеграм-каналы.

Читатели телеграм-каналов отмечают, что даже те, от кого Лукашенко ждет лояльности, публично издеваются над ним:

«То пальцы посинили, то таракана поставили... Когда уже крысу какую подарят ему?».

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