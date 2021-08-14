В агрогородке Кухчицы публично унизили Лукашенко

В агрогородке Кухчицы публично унизили Лукашенко17
- 14.08.2021, 13:32
- 37,568
Фотофакт.
В агрогородке Кухчицы к Дожинкам установили гигантского таракана.
Фото огромного насекомого из соломы, с которым у белорусов устойчиво ассоциируется дряхлеющий узурпатор Лукашенко, опубликовали независимые телеграм-каналы.
Читатели телеграм-каналов отмечают, что даже те, от кого Лукашенко ждет лояльности, публично издеваются над ним:
«То пальцы посинили, то таракана поставили... Когда уже крысу какую подарят ему?».