Ученые выяснили, как у змей появились клыки с ядом 5 14.08.2021, 8:54

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Для этого, специалисты из Австралии провели специальное исследование.

Команда ученых из Австралии установила, что ядовитые клыки у змей могут возникать на основе уже существующего зубного элемента, сообщает Naked Science.

Всем известно, что у змей нет равных среди других позвоночных в плане эволюции сложных систем для впрыскивания яда в тело жертвы.

У ядовитых змей - это специальные железы в пасти, которые похожи на улучшенную версию зубов, только еще связаны с мышцами и костями.

Змеиные клыки представляют собой усовершенствованные зубы со специальными бороздами, по которым проходит яд. Такие зубы могут быть более острыми или более длинными нежели другие зубы.

Ученые долгое время пытались установить, как же эти смертоносные железы появлялись и эволюционировали у змей, и очень редко появляются у других рептилий.

Для этого, специалисты из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского музея провели специальное исследование. Они провели биохимическое моделирование, гистологию и компьютерную томографию высокого разрешения (микроКТ) зубов змей.

Выяснилось, что ответ кроется в микроскопических особенностях зубов змей. У большинства ядовитых и неядовитых змей есть особые складки дентина у основания зубов, которые называют плицидентинами.

Исследование подтвердило, что у ядовитых видов одна из этих складок была переделана эволюционно так, чтобы сформировать более глубокую и длинную продольную борозду для подачи яда. Эта борозда формируется от большой складки плицидентинов на ранних этапах формирования зуба.

В результате ядовитые клыки у змей возникают на основе уже существующего зубного элемента. Кроме этого, плицидинтин, по мнению ученых, играет важную роль в крепком креплении зубов змеи к челюсти.

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