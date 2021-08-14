Стал известен размер будущей пенсии Ангелы Меркель 14 14.08.2021, 8:57

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Ее величину определила Немецкая ассоциация налогоплательщиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель после того, как уйдет с должности, будет получать пенсию от государства. Ожидается, что ее ежемесячная пенсия составит 15 тысяч евро.

Об этом сообщает De Morgen.

Размер будущей пенсии определила Немецкая ассоциация налогоплательщиков. Размер пенсии основывается на многолетнем пребывании Меркель в парламенте Германии и ее времени в должности федерального министра и канцлера.

Меркель также получит право на должность после своей отставки, а также получит средства на офис-менеджера, двух помощников и водителя.

Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре этого года.

Руководящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС / ХСС) лидирует в предвыборной гонке в Германии с 28% поддержки, опережая Союз 90 / Зеленые.

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