Кому в Минске отключат воду на следующей неделе: список адресов 14.08.2021, 9:26

Днем «Х» станет 17 августа.

До конца лета в Минске определен только один день отключения горячей воды. 17 августа благ цивилизаций лишится очередная партия горожан на ближайшие две недели, сообщает onliner.by.

Других отключений до осени не будет. Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl + F, если у вас Windows, или Cmd + F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.

С 17 августа

«Минсккоммунтеплосеть»

Амураторская, 7;

Гвардейская, 1, 1а;

Грибоедова, 2а; 6;

Короля, 5, 7, 9а;

М. Танка, 8;

Машерова пр-т, 51;

Шорная, 20.

«Минскэнерго»

Аэродромная, 9а;

Витебская, 11, 21, 21а;

Гебелева, 1, 3, 5, 7;

Грибоедова, 4, 10, 1;

Замковая, 27а;

Заславская, 11/1, 11/2, 11/13, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 15, 29;

Кальварийская, 2, 4, 16, 4а, 3, 5, 1, 3а;

Коллекторная, 32, 11, 10, 20, 20а;

Короля, 9а, 13, 17, 19, 4, 6, 8, 14а, 18, 20, 26, 7, 47а, 9, 3а, 23, 12, 16;

Максима Танка, 34а, 1а, 20, 2, 4, 6, 140, 12, 16, 24, 30/1, 30/2, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2;

Машерова пр., 43, 80;

Мельникайте, 3, 9, 2, 4, 6, 14, 5, 7, 13;

Немига, 42, 30;

Обойная, 10, 8, 7;

Освобождения, 10;

Панфилова, 2;

Раковская, 36, 38, 27, 23;

Репина, 4;

Романовская Слобода, 1, 7, 9, 11, 13, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 3а, 5, 7а, 28;

Сухая, 4, 6, 8, 28, 3, 21б;

Тимирязева, 2, 4, 8, 10;

Чехова, 3;

Шорная, 18, 17.

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