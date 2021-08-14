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Лавров растерян

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 14.08.2021, 9:57
  • 15,318
Лавров растерян

Куда пропала многополярность?

Скандально назвавший запрещенных в России террористов-талибов «вменяемыми людьми» министр Лавров ныне растерян.

Куда пропала многополярность?

Вы же, Лавров, требовали вывода войск коалиции из Афганистана. Получается, поработали на дикарей, показавших, кто они такие в 90-е. Теперь они от вас хотят, чтобы вы не влезали. И вы им здесь тоже подыграли.

Заменить Соединенные Штаты в роли страны, которая поможет определить будущее Афганистана, путинские геополитики не могут. Слабые.

Но есть еще одно – нечего предложить в идейном плане. Экспортировать в Афганистан российскую коррумпированную авторитарную систему? Кому она там нужна? А голой силы нет. У США права человека. У вас что?

Мы не за то, чтобы влезать в Афганистан. Мы лишь отмечаем, как быстро сдулся путинский шар «великой державы», когда пришло время брать ответственность вместо США.

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