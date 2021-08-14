Июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в мире 14.08.2021, 10:21

Средняя температура превысила аналогичный показатель XX века на 0,93 градуса.

Прошедший июль стал самым жарким месяцем за последние 142 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Согласно данным исследования NOAA, средняя температура на поверхности суши и океана в июле 2021 года превысила аналогичный показатель XX века на 0,93 градуса.

Жарче всего в этом июле было в Азии, а также в Северной и Южной Америке и Африке. В Европе это был второй самый жаркий июль за всю историю наблюдений.

Ранее самым жарким месяцем считался июль 2016 года, зарегистрированные тогда показатели отличаются от нынешних всего на 0,01 градуса.

Новый рекорд — очередная ступень на «тревожном и разрушительном пути» глобального изменения климата, отметил глава NOAA Рик Спинрэд.

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