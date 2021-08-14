Талибан захватил еще четыре столицы провинций Афганистана 9 14.08.2021, 10:34

2,216

Американские войска прибыли в Кабул для эвакуации людей.

Талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций после захвата Кандагара и Герата — второго и третьего по величине городов страны. Американские военные помогут эвакуировать американцев.

Об этом сообщают The Guardian и Reuters.

Под контролем талибов — две трети территории страны. После нескольких недель тяжелых боев террористы захватили столицу провинции Гильменд Лашкаргах. Также пала столица Забула Калат, а города Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане сдались. Издание пишет, что Талибан «неумолимо движется в сторону Кабула».

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил Reuters, что в Кабул уже прилетели американские войска. Они помогут эвакуировать сотрудников посольства и других граждан США.

Планировалось, что для этого задействуют 3000 военнослужащих США. По словам собеседника агентства, их прибытия продлится до воскресенья, 15 августа.

Согласно последним данным военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением талибов в течение 30 дней, а если темпы захвата провинций террористами сохранятся, то полный контроль над Афганистаном они получат уже на протяжении несколько месяцев. Талибан захватил уже более 60% территории страны.

США 25 апреля начали вывод войск из Афганистана. После этого страна планирует и дальше предоставлять властям Афганистана экономическую, гуманитарную и другую помощь.

На данный момент процесс вывода американских войск из Афганистана завершен более чем на 95%. Солдаты НАТО уже покинули территорию страны. На фоне наступления талибов Великобритания не исключает вариант возвращения военнослужащих из стран Запада в Афганистан.

3 мая глава Госдепартамента США Энтони Блинкен допустил, что после ухода из Афганистана американских военных к власти в стране может прийти движение Талибан. В то же время СМИ пишут, что Байден не изменит планы по выводу войск Афганистана несмотря на наступление талибов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».