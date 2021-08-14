Герои нашего времени Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

14.08.2021, 10:39

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Рабочие, самое время откладывать деньги, закупать продукты наперед и оставаться дома.

Когда мы были маленькими, мы все мечтали быть героями: летчиками, космонавтами, врачами, военными и другими выдающимися личностями. Но в определенный момент все ударилось в бытовуху. Нужно кормить себя, а потом и семью.

Но в августе прошлого года каждый из нас стал героем. Только вспомните как заводчане вышли единым кулаком на улицы своих городов. Только вспомните, как нами восхищались люди, как гордились жены. Никто не смел усомниться в том, что мы герои.

Но процесс оказался затянут. Начались санкции, мы расслабились, понадеялись, что вот-вот сейчас все быстро разрешится и мировые лидеры скажут свое решительное слово. Они ведь лидеры! Это было ошибкой. И мы сделали вывод, поняли, что лидеры на самом деле мы.

Именно мы показали, что без нашей воли нас нельзя сломить. Именно мы показали, что только с нашего одобрения можно говорить от нашего имени. И сейчас тем, кому мы доверили наши голоса, нужна наша помощь. Без нас они не справятся как не справимся и мы.

Рабочие, самое время организовываться. Откладывать деньги, закупать продукты наперед и оставаться дома. Пара недель и все это закончится. Это именно тот случай, когда МЫ что-то можем изменить в своей жизни и в жизни будущих поколений.

Мы это можем.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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