Рейсы из Багдада в Минск могут отменить еще на месяц
- 14.08.2021, 11:47
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Ирак принимает и другие меры по сдерживанию нелегальной миграции.
Рейсы авиакомпании Iraqi Airways в Минск из городов Ирака могут отменить на месяц, сообщает naviny.by со ссылкой на представителя компании в Беларуси Хассана Жавада.
Напомним, ранее власти Ирака на фоне ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-литовской границе отменили на 10 дней полеты в Минск.
По словам Хассана Жавада, для граждан Ирака в скором времени могут ввести визу не по прибытии в Беларусь, ее придется получать через туроператоров в Ираке.
По его мнению, это может воспрепятствовать потоку нелегальных мигрантов.