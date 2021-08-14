Путин поручил искать «сговор» в росте цен на продукты 8 14.08.2021, 11:50

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В России начались внеплановые проверки крупнейших ритейлеров.

Российские власти продолжают усиливать давление на розничные сети в связи с рекордной за 6 лет продовольственной инфляцией, которая предательски разгоняется накануне выборов в Государственную Думу, пишет finanz.ru.

Федеральная антимонопольная служба в пятницу начала внеплановые проверки крупнейших ритейлеров на предмет ценового сговора и нарушения законодательства о конкуренции.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС, мероприятия проводятся во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

С выездными проверками представители ведомства направились в «Пятерочку», «Перекресток», «Карусель», «Ленту» и «Магнит». Надзорные действия начаты по жалобам граждан на рост цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, сообщили в службе.

Ритейлеров проверяют на сговор с целью роста и поддержания цен, и если эти обвинения подтвердятся, им грозит штраф в размере 15% от годовой выручки.

В сумме оборот пяти крупнейших ритейлеров составил около 4 трлн рублей в прошлом году. Штраф, таким образом, может достигать 600 млрд рублей.

Проверки ФАС уже столкнулись со сложностями. Ведомство заявило, что «Магнит» препятствует работе ее представителей, в связи с чем должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности.

По данным Росстата, на конец июля темпы роста цен на продукты в России достигали 8,14%, а общая потребительская инфляция составила 6,46%. При этом сами граждане оценивают рост цен почти в 15%, а каждый пятый считает, что в стране бушует гиперинфляция в 30% и выше.

Стремительно дорожающие продукты прожигают карманы беднеющим семь лет подряд людям, чьи доходы рухнули до уровней 10-летней давности и продолжают снижаться вопреки планам совершить рывок и прорыв.

За год хлеб стал дороже на 7,8% крупы - на 7,6%, макароны - на 8,2%, мясо - на 11,4%, курятина - на 18,9%, рыба - на 14,7%, подсолнечное масло - на 27,3%, яйца - на 18,4%, сахар - на 41,3%.

Поручения по стабилизации цен на продукты Путин дал по итогам совещания с членами правительства 21 июля.

Помимо ФАС, которой было приказано «организовать мониторинг формирования цен», президент распорядился увеличить импорт дешевого продовольствия из стран СНГ, а также расширить торговлю за счет ярмарок, рынков и объектов нестационарной торговли, обеспечив беспрепятственный доступ к ним для российских фермеров.

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