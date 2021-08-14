В Израиле выпустили новое лекарство от COVID-19 для тяжелобольных 2 14.08.2021, 11:55

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Успешное лечение с его помощью длится всего четыре дня.

Израильский минздрав разрешил использовать новое лекарство от коронавируса, которое предназначено, прежде всего, для тяжелобольных пациентов, сообщает mignews.com.

Новый препарат называется MesenCure, его производитель — израильская компания Bonus BioGroup.

Разрешение на использование лекарства было дано после того, как в больнице РАМБАМ в Хайфе были проведены испытания. Результаты исследования показали: 14 из 16 тяжелобольных пациентов пошли на поправку после применения нового препарата. При этом лечение длилось всего 4 дня.

Доктор Шахи Хамуд, который руководил исследованием, заявил: «Это отличное достижение, потому что, по нашему опыту, если тяжелые пациенты получат лечение вовремя, то шансы на их спасение резко возрастут с помощью этого препарата. Я убежден, что по крайней мере некоторые из пациентов, которых мы лечили этим препаратом, умерли бы без него».

В минздраве объяснили, что MesenCure создан на основе мезенхиальных стволовых клеток, взятых из жировой ткани доноров. Эти клетки «гасят» воспаление и способствуют восстановлению легких, пораженных вирусом. Отмечается, что препарат также способствует регенерации тканей и облегчению различных респираторных симптомов.

Израильская пресса отмечает, что несмотря на то, что минздрав разрешил использование данного лекарства, оно еще не прошло все фазы клинических испытаний и не получило лицензию FDA (Федерального управления по надзору за лекарствами в США).

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