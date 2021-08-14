«Убежать от разгневанного народа синепалый точно не сможет» 2 14.08.2021, 12:21

4,318

Как скоро он предстанет перед судом, зависит только от нас.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своих подписчиков:

— Убежать от разгневанного народа синепалый точно не сможет. И то, что он предстанет перед судом — факт. Но как скоро, зависит от нас.

Поэтому, белорусы, мы должны неуклонно продолжать рушить эту гнилую систему до тех пор, пока от нее не останется ни-че-го. И начать наконец строить новую, свободную страну!

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».