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В Беларусь возвращается жара

  • 14.08.2021, 13:44
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В Беларусь возвращается жара

Синоптики рассказали, какая погода будет в воскресенье, 15 августа.

Жара до +31°С ожидается в Беларуси днем в воскресенье, 15 августа. Объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

«Днем 15 августа (воскресенье) на большей части Гомельской и Могилевской областей максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С», – сказано в сообщении Белгидромета.

В целом в воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в некоторых районах сгустится слабый туман. Ветер ожидается юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Ночью столбики термометров покажут от +10°С до +16°С. Днем температура воздуха будет в пределах от +22°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку республики.

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