Николай Козлов: Ситуацию в Беларуси может качнуть любая мелочь 2 14.08.2021, 14:20

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Поводом для новых протестов может стать, что угодно.

Председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова не так давно осудили на три месяца ареста за разглашение данных следствия. Пока Николай Козлов находится на свободе. В ближайшее время он намерен обжаловать приговор суда.

– На мой взгляд, дело абсолютно пустое, там нет никакого состава, – высказывает свое мнение «Народной Воле» Николай Козлов.

– А каким вам вообще видится ближайшее будущее?

– Власть думает, как день простоять да ночь продержаться. А там, может быть, кривая куда-то выведет. А что касается перспектив, то больше 40.000 человек прошли через административные аресты, уже под тысячу политзаключенных. И все это происходит на фоне не самого лучшего положения дел в экономике. Конечно, у людей раздражение растет…

В конечном итоге ситуацию может качнуть любая мелочь, и тогда люди просто махнут рукой на чувство самосохранения. Потому что напряжение очень сильное. Я пытаюсь говорить с разными людьми, интересуюсь, как им нынешняя атмосфера в стране. Многие довольно агрессивно высказываются о том, что происходит. Учитывая, что таких людей немало, рано или поздно агрессия вырвется наружу. И страх уйдет на второй план, люди выйдут на улицы. И будут гораздо агрессивнее, чем в минувшем году.

Поводом для новых протестов можем стать, что угодно. Так часто бывает даже в отношениях между людьми, когда любой поступок, даже самый безобидный, может спровоцировать большой скандал. Мне кажется, у нас все идет к этому…

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