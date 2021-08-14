Норвежская Yara решила пересмотреть сотрудничество с «Беларуськалием» 5 14.08.2021, 15:29

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Названа дата возможного отказа от белорусского сырья.

Норвежская Yara решила пересмотреть сотрудничество с Беларусью, сообщает officelife.media.

Гендиректор компании Свейн Торе Холзетер заявил, что компания постоянно пытается использовать свое присутствие в Беларуси для обеспечения безопасности на предприятии и соблюдения прав человека:

«Yara решила пересмотреть ситуацию и к декабрю принять решение о дальнейшем присутствии в Беларуси», — заявил

Руководитель норвежской компании уточнял 16 июля, что Yara сохранит контракты с БКК, продолжая приобретать калий в Беларуси. Он подчеркивал, что на эти закупки не распространяются торговые ограничения Европейского союза.

В декабре 2020 года крупнейший импортер белорусского калия уже заявлял, что может пересмотреть условия сотрудничества с «Беларуськалием» из-за политических событий в Беларуси.

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