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Как белорусов изменило протестное лето 2020-го года

  • 14.08.2021, 15:40
  • 1,022
Как белорусов изменило протестное лето 2020-го года

Несколько пунктов.

Подписчик телеграм-канала «Баста!» рассказал, как его и его окружение изменило лето 2020-го года:

«Пять пунктов.

1. Я стал здороваться с соседям по-белорусски: «Прывітанне!».

2. Перестал смотреть государственные телеканалы. Сейчас читаю только независимые СМИ.

3. Частенько покупаю оставшуюся свободную прессу. После прочтения передаю соседу в почтовый ящик.

4. Я перестал общаться со знакомыми «милиционерами».

5. Когда вижу у кого-то майку с погоней или бело-красно-белым - показываю жест «Виктории» и мне взаимно отвечают.

Меняйтесь. Беларусь — это мы!».

Как изменились вы после событий 2020-го?

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