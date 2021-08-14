Как белорусов изменило протестное лето 2020-го года 14.08.2021, 15:40

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Несколько пунктов.

Подписчик телеграм-канала «Баста!» рассказал, как его и его окружение изменило лето 2020-го года:

«Пять пунктов.

1. Я стал здороваться с соседям по-белорусски: «Прывітанне!».

2. Перестал смотреть государственные телеканалы. Сейчас читаю только независимые СМИ.

3. Частенько покупаю оставшуюся свободную прессу. После прочтения передаю соседу в почтовый ящик.

4. Я перестал общаться со знакомыми «милиционерами».

5. Когда вижу у кого-то майку с погоней или бело-красно-белым - показываю жест «Виктории» и мне взаимно отвечают.

Меняйтесь. Беларусь — это мы!».

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