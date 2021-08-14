Минчанку случайно укололи разными вакцинами от коронавируса 12 14.08.2021, 17:26

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Сколько у нее антител?

Эта история началась чуть больше месяца назад, когда в Озерцовской амбулатории Минска 35-летнюю девушку сперва укололи китайской вакциной, а через 21 день — уже «Спутником V». На днях девушка сдала количественный тест на антитела, чтобы понять, как организм отреагировал на разные препараты. Результат чисто случайного первого в стране эксперимента ниже, пишет «Онлайнер».

Кровь на анализ девушка сдавала 11 августа, сегодня стало известно количество антител к S-белку в одном миллилитре крови — 6730,5. И это на 21 день, после последнего укола не той вакциной, хотя врачи говорят, что пик выработки антител приходится на 41 день после полной вакцинации. Конечно, это не рекордсмен по цифрам — у людей бывало и выше 40 000 антител, но, по словам специалистов, если в одном миллилитре крови больше 50 антител — уже хорошо.

В тоже время Главное управление по здравоохранению Минского облисполкома прислало развернутый ответ на обращения мужа. Если коротко: медсестре объявлен выговор, за пациенткой было установлено 6-дневное наблюдение, а также в случае низкого количества антител к S-белку девушке рекомендовали завершить полный курс вакцинации китайской вакциной, одна ампула даже специально зарезервирована на складе. Администрация Минской ЦРКБ принесла извинения за «непреднамеренную ошибку, сделанную сотрудниками амбулатории». Хэппи энд.

По словам мужа, его жена хорошо перенесла комбинированную вакцинацию, из симптомов — боль в голове первые пару дней, вызванная скорее шумихой и стрессом, нежели препаратами.

В мае этого года журналисты узнавали, что влияет на выработку антитела, у врача-терапевта высшей категории, заместителя директора по медицинской части в медицинской лаборатории «Инвитро» — Сергея Громады. Вот пара цитат оттуда:

«Определение в крови антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку позволяет судить о наличии защитного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2, который может сформироваться как после перенесенного заболевания, даже если инфекция протекала бессимптомно, так и после вакцинации».

«Положительный результат (более 50 ЕД/мл) указывает на вероятность наличия нейтрализующих антител и тем самым определенной защиты от повторного инфицирования. При оценке иммунного ответа после вакцинации препаратом на основе S-белка вируса SARS-CoV-2 рекомендуется определение антител не ранее чем на 42-й день после I этапа вакцинации».

«В случае с антителами все индивидуально: у людей пожилого возраста иммунная система реагирует хуже, чем у молодых. Плохо вырабатываются антитела, если человек злоупотребляет алкоголем, так как спиртные напитки являются токсичными для размножения клеток. Также антитела хуже вырабатываются, если человек пребывает в постоянном стрессе. Хронические болезни, онкозаболевания и прием препаратов — все это влияет на выработку антител не лучшим образом».

«Диапазон антител может быть от 21 до 44 000 единиц в миллилитре крови. Но даже если у человека их 40 000 — это не говорит о том, что он не заболеет, нет, просто вероятность того, что болезнь пройдет в легкой форме в случае заболевания, более высока. Дело еще и в том, что вирус постоянно мутирует, поэтому, даже если вы вакцинировались или переболели, необходимо носить маску в общественных местах, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию между людьми».

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