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В Гродно ликвидируют детский хоспис

  • 14.08.2021, 16:39
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В Гродно ликвидируют детский хоспис

Против его руководителя ранее возбудили несколько уголовных дел.

Управление юстиции Гродненского облисполкома направило в суд исковое заявления о ликвидации благотворительной организации «Гродненский детский хоспис». Как пишет zerkalo.io, oб этом этом в Facebook сообщила директор учреждения Ольга Величко.

«Главное управление юстиции Гродненского областного исполнительного комитета в ответ на ваше очередное обращение, связанное с пятым пакетом санкций, сообщает о направлении в Гродненский областной суд искового заявления о ликвидации общественного благотворительного объединения „Гродненский детский хоспис“», — говорится в письме скан которого опубликовала Величко. Там также сообщается, что иск подан 22 июля.

Как написала сама Ольга, коллектив хосписа воспринимает эти события «оптимистично и реалистично».

— Мы продержались более 10 месяцев, пришла пора модернизироваться, — пишет она.

Сама Ольга Величко проходит подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за участие «в действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Также против нее было возбуждено дело «за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере».

В конце прошлого года Ольга Величко уехала из Беларуси.

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