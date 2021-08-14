Ученые нашли во Франции клад древнеримских монет, спрятанный в стене 1 14.08.2021, 17:06

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Монеты были спрятаны в обычном глиняном горшке.

Раскопки в Мурвель-ле-Монпелье в регионе Окситания на юге Франции позволили найти остатки большого здания, в одной из стен которого был спрятан горшок с монетами, пишет nv.ua. В обычном глиняном горшке были спрятаны 20 динариев Римской республики, рассказали археологи.

Первоначально основанный в начале 2 века до н.э. самнагенами, галльским народом, упомянутым в «Естественной истории» Плиния Старшего, Альтимуриум был укрепленным поселением, построенным на холме, который позже стал известен как Кастеллас. На пике своего развития город занимал почти 30 гектаров, окруженных монументальной стеной. Он был разделен на верхний город на плоской вершине и несколько террас внизу, и нижний город на пологом склоне у подножия холма. На стыке верхнего и нижнего города находился большой форум с двумя портиками и общественными зданиями с колоннами.

Во II веке древний город был поглощен территорией своего гораздо более крупного соседа, римской колонии Немаус, современный город Ним, и после этого быстро пришел в упадок. Кастеллас был заброшен к середине III века и больше не восстанавливался. Нынешний город Мюрвель-ле-Монпелье был основан в 11 веке на холме к югу от Кастелласа.

В этом сезоне раскопки были сосредоточены на нижнем ограждении города, датируемом примерно 100 г. до н.э., в преддверии запланированного строительства дома в этом районе. Ученые нашли первый защитный ров, когда-либо обнаруженный на этом месте, а также «здание неопределенного назначения», построенное в I веке до нашей эры.

Раскопки показали, что оно было построено на месте более древних снесенных построек. Археологи установили, что у этого здания было три крыла, которые располагались вокруг большого центрального двора. В некоторые комнаты можно было пройти непосредственно из этого двора, другие комнаты располагались на удалении от него.

Были обнаружены и нехарактерные элементы застройки. Например, в одном из помещений пол был выложен из амфор. В другом помещении, судя по археологическим следам, располагалась кузница, которая, как уверены археологи, «использовалась только один раз».

Небольшой керамический сосуд, содержащий 20 серебряных динариев Римской республики, был обнаружен в слоях сноса этого здания. Археологи считают, что клад могли спрятать в земляных стенах комнаты, разрушенных во время реконструкции. Клад монет уцелел по счастливой случайности.

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