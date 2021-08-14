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У берегов Гаити зафиксировали мощное землетрясение

  • 14.08.2021, 17:15
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У берегов Гаити зафиксировали мощное землетрясение

Объявлена угроза цунами.

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Гаити, сообщает Геологическая служба США (USGS) (перевод — РИА Новости).

Землетрясение было зафиксировано в 12.29 по времени UTC (15.29 по Минску). Эпицентр подземных толчков располагался в 8 километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Объявлена угроза цунами. "Землетрясение... магнитудой 7,2 произошло в регионе Гаити... На основе имеющихся данных... прогнозируем опасные волны цунами", - говорится в заявлении NWS.

В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

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