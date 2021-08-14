Как каждый из нас может ввести свои санкции 14.08.2021, 19:25

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Фото: AFP

Белорус предложил несколько вариантов.

- Что нам сейчас мешает выразить свой протест в виде народных санкций? Например, отказаться от покупок в «Табакерках», пишет телеграм-каналу «Баста!» читатель.

Вы спросите, что нам это даст? Если мы все, подчёркиваю, все, перестанем покупать в «Табакерках» — выручка у них приблизится к 0. Это станет визуализацией нашего протеста.

Хозяин «Табакерки» увидит выручку 0, налоговая увидит выручку 0, банк увидит выручку 0 и так далее, а это уже прецедент.

Другой пример. Что вас заставляет покупать продукты из списка Таракана или ходить в торговые сети, сотрудничающие с режимом?

Можно зайти в другой магазин, потратить пару минут и выбрать другой товар и так далее. Не отдавайте свои деньги синепалому!

Напомним, что на днях телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» рассказал, как мы может изменить страну быстро и безопасно.

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