Истории белорусов, которые длительное время живут с нарушением обоняния после COVID-19 14.08.2021, 19:47

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Врачи объяснили, сколько это может длиться.

После того, как intex-press.by опубликовала историю девушки, которая после коронавируса больше полугода живет с искаженными запахами, выяснилось, что у многих жителей Барановичей схожая проблема. Как паросмия влияет на жизнь людей, сколько она может длиться и могут ли врачи помочь вернуть запахи?

История девушки Дарьи несколько недель назад вызвала множество откликов от читателей. В редакцию написало больше десяти человек с такой же проблемой, журналисты поговорили лишь с некоторыми из них.

«Это становится опасно для меня и для моей семьи»

Инна заболела коронавирусом в октябре 2020 года. Сначала у нее пропало обоняние, потом поднялась температура.

– Я точно знаю, что заболела на работе, а дома еще и заразила свою 7-летнюю дочь. У нее тоже пропало обоняние, но болезнь протекала в более легкой форме, чем у меня, – рассказывает женщина.

Женщина болела около месяца, за это время она похудела на 15 кг. После выздоровления Инна некоторое время чувствовала слабость, но вскоре она прошла. А вот обоняние и вкус не вернулись до сих пор. Более того, спустя три месяца после «ковида» у Инны началась паросмия – серьезное искажение запахов пищи.

– Если до этого я совсем ничего не чувствовала, то с февраля начала ощущать «паразапахи»: мне казалось, что воняет абсолютно все. Любая пища вызывала отторжение, – вспоминает Инна.

Для женщины это стало настоящим испытанием, ведь она работает в детском саду. Инна рассказывает, что, когда у детей начинается прием пищи, ей хочется оттуда сбежать из-за невыносимого запаха, который доносится из каждого блюда.

– Почти все продукты, будь то мясо, рыба или овощи, пахнут как будто гнилым луком. Первое время было тяжело готовить еду дома, приходилось покупать готовые продукты в магазине, – говорит женщина.

Из мясного Инна совсем не может есть колбасы, сосиски, копчености. Максимум – отбивную, и то раз в 2-3 дня. То же самое происходит с ее дочкой.

– Дочь буквально несколько недель назад впервые притронулась к мясу. И то, ест она его, если только-только приготовлено, иначе воняет. В основном, сейчас мы питаемся творожками, йогуртами и кашами, – рассказывает женщина.

По словам Инны, паросмия не просто мешает ей нормально жить, женщина чувствует реальную угрозу собственной безопасности.

– Однажды я что-то жарила на сковородке и отвлеклась буквально на минуту, как вдруг увидела огромный столп дыма! И при этом не почувствовала никакого запаха! – удивляется жительница города.

«Ощущение, будто огурцы – это сгнивший труп»

22-летняя Дарья переболела «ковидом» в ноябре 2020 года. Болезнь проходила в легкой форме, из явных симптомов наблюдались лишь потеря обоняния и вкуса.

– Сразу после выздоровления запахи ненадолго вернулись, а спустя пару недель все стало пахнуть чем-то кислым. И я даже говорю не о еде: кислым пахло постельное белью, многие предметы обихода. «Я бы сравнила этот запах с испорченным грейпфрутом», — говорит девушка.

Еще через месяц, по словам Дарьи, все вкусы и запахи вдруг очень сладкими, будто приправленными двойной порцией сахарной пудры.

– Что бы я ни попробовала, все отдавало этой приторной сладостью. Это было очень странно. А еще через две недели практически все продукты уже пахли мусором, – рассказывает Дарья.

Девушка говорит, что ни мясо, ни сало есть не могла совершенно. В настоящий момент все постепенно пришло в норму, но некоторые продукты она не может есть до сих пор.

– Самая большая проблема – это огурцы. Я не могу ни видеть их, ни тем более употреблять в пищу. Это просто какой-то ужас! У меня ощущение, что это какой-то сгнивший труп. Хотя я даже не знаю, как он пахнет на самом деле, – резюмирует Дарья.

«Многие продукты пахнут мне какой-то кислотой»

Ирина также заболела коронавирусом осенью прошлого года. Признается, что перенесла болезнь очень легко. Единственное, что беспокоило девушку – потеря вкусов и обоняния.

– На протяжении двух недель я не чувствовала совершенно ничего, будь то еда, духи или сигаретный дым. Но уже ближе к выздоровлению все постепенно начало восстанавливаться, и около трех месяцев все было хорошо, – вспоминает Ирина.

А дальше начались проблемы с запахами.

– Я стала замечать, что многие продукты пахнут мне какой-то кислотой, особенно это касается овощей, больше всего лука. Я бы не сказала, что этот запах мне противен, но он очень странный и неприятный. Поэтому овощи я стараюсь употреблять по минимуму, – рассказывает горожанка.

Более того, чуть позже девушка начала ощущать все тот же неприятный запах кислоты от собственного тела.

– Я сразу подумала, что чем-то заболела, потому что раньше у меня такого никогда не было. Просила своего парня понюхать меня, но он не почувствовал ничего необычного, – делится впечатлениями Ирина.

К врачам Ирина, как и многие горожане, столкнувшиеся с подобной проблемой, не обращалась: подумала, что у врачей есть дела поважнее.

– Я прочла несколько таких историй в интернете, и моя история мне показалась не такой уж и серьезной. Хотя сразу думала, что я такая одна. В общем, будем надеяться, что все пройдет, – говорит Ирина.

«Такое состояние может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет»

По словам Дарьи Найден, врача-отоларинголога Барановичской городской больницы, паросмия может проявляться очень индивидуально: одни люди жалуются на постоянное присутствие специфического неприятного запаха, другие ощущают его конкретный оттенок, например, приторно-сладкий, рыбий, гнилой, химический. Основными симптомом паросмии может быть полная невосприимчивость к одним запахам и гиперчувствительность – к другим.

– Причины паросмии могут находится на разных уровнях. Самое банальное – отек слизистой носа, искривление перегородки в верхних отделах, гипертрофия носовых раковин, разрастание полипов и другие новообразования в носу. Также нарушение восприятия запахов может произойти в результате действия токсических веществ, вирусных инфекций, травм, а также заболеваний, приводящих к повреждению нервных волокон и чувствительных рецепторов, – рассказывает врач.

При коронавирусе паросмия возникает из-за того, что вирус, который вызывает заболевание, имеет нейротопный тип, то есть способен поражать нервные клетки, находящиеся в слизистой носовой полости.

– Такое состояние может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Чаще всего, обоняние восстанавливается постепенно, но на это могут уйти и годы. – поясняет Дарья.

Доктор рассказывает, что жалобы на извращённое обоняние поступают от пациентов все чаще. Всем она советует ни в коем случае не заниматься самолечением, потому что каждый случай индивидуален и требует определенного подхода.

– В одних случаях требуется модификация образа жизни, в других – прием метаболических и ноотропных препаратов, в третьих – физиотерапевтическое лечение. Чтобы разобраться в причинах паросмии и подобрать индивидуальную схему терапии, необходимо обратиться к врачу-отоларинголога, – резюмирует Дарья.

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