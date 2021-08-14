Видео эпохи: стачком МТЗ озвучивает требования рабочих перед маршем к Дому правительства 14.08.2021, 19:53

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Год назад, 14 августа 2020 года, на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек.

14 августа 2020 года стачком МТЗ озвучил требования рабочих перед маршем к Дому правительства. Первым пунктом была названа отставка Лукашенко.

В этот день на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек. Главное требование протестующих: «Лукашенко, уходи!». В Минске к многотысячной колонне демонстрантов присоединились бастующие рабочие МТЗ, которые провели грандиозный митинг на площади Независимости.

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