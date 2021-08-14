«Барселона» осталась должна Месси €52 миллиона 14.08.2021, 20:04

Знаменитый футболист выступал за испанский клуб с 2004 года.

Испанский футбольный клуб "Барселона" после ухода из нее аргентинского нападающего Лионеля Месси остается должна ему €52 млн. Об этом со ссылкой на источники в каталонской команде сообщило 13 августа издание Sport.es, пишет gordonua.com.

Сумма, которую еще не выплатили Месси, – это зарплата, отложенная из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Игроки "Барселоны" подтвердили изданию, что, когда из-за COVID-19 были парализованы футбольные соревнования, на тот момент президент клуба Хосеп Бартомеу встретился со всеми футболистами и договорился с ними об отсрочке "значительной части" зарплаты.

"Барселона" планирует выплатить долг Месси в период с 2021 года по 2022 год. Условия этих выплат сейчас обсуждают юристы, представляющие обе стороны.

Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель "Золотого мяча".

5 августа 2021 года "Барселона" объявила, что Месси покидает клуб. 8 августа он провел прощальную пресс-конференцию, во время которой не смог сдержать слез. Причиной ухода Месси стали финансовые вопросы. В Ла Лиге предупреждали руководство "сине-гранатовых", что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если "Барселона" не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба).

Аргентинский форвард 11 августа официально стал игроком ПСЖ из Парижа (Франция), он подписал с клубом контракт сроком на два года с опцией пролонгации еще на год.

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