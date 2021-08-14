Репортер ВВС Сара Рейнсфорд: Россия замыкается внутри себя 14.08.2021, 20:40

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РФ отказала журналистке британской вещательной корпорации в визе.

Журналистка британской вещательной корпорации Би-би-си заявила в субботу, что ее изгнали из России и предупредили, что она никогда туда не сможет вернуться. Сара Рейнсфорд назвала действия российских властей «убийственными», сказав, что эти события демонстрируют, что страна замыкается внутри себя, передает «Голос Америки».

В России заявили, что Сару Рейнсфорд, одну из двух англоязычных московских корреспондентов британской компании, отправили домой после отказа Лондона выдать визы российским журналистам.

В интервью Би-би-си Рейнсфорд сказала, что была шокирована решением, которое, по ее мнению, было частью более масштабной дипломатической игры на фоне ухудшения связей между Россией и Западом.

Решение не продлевать ее российскую визу по окончании выглядело как технический шаг, но на самом деле это не так, считает журналистка.

«Меня выгоняют, - говорит Рейнсфорд, - (Российские официальные лица) сказали мне, что я никогда не смогу вернуться. Лично для меня это ужасно».

Рейнсфорд, которая находится уже во второй командировке в Москве, говорит, что провела в России почти треть своей жизни и посвятила годы изучению страны.

Журналистка заявила, что события в России становится все труднее освещать в условиях, которые она описала как репрессивные.

«Это явный признак того, что все поменялось. Это еще один действительно плохой признак положения дел в России. Еще один признак того, что Россия замыкается в себе», - сказала она.

Представители Би-би-си призвали Москву пересмотреть случай Рейнсфорд и назвали действия властей посягательством на свободу СМИ.

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