Переезд на личном авто: ставить на учет в другой стране или продолжать ездить на белорусских «номерах»? 14.08.2021, 21:04

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Инструкция, как вывезти авто из Беларуси для последующей регистрации в другой стране.

Последнее время в редакцию Автобизнеса все чаще обращаются читатели, которые поменяли страну проживания или собираются ее поменять. Автомобилистов интересует перерегистрация белорусских автомобилей за границей, а также нюансы въезда в нашу страну на авто с иностранной "пропиской". Журналисты разбирались в этих вопросах.

О чем надо знать в первую очередь

Напомним, что выехать из Беларуси через наземные пункты пропуска во время пандемии может лишь ограниченный список лиц. Если вы можете покинуть страну на личном авто, то для выезда за границу помимо документов, которые подтверждают право на пересечение сухопутной границы, вам потребуется застраховать автомобиль – купить так называемую "зеленую карту". Важно помнить, что страховой полис должен быть приобретен именно в Беларуси, а не за ее пределами.

Тем, кто не может покинуть страну наземным транспортом либо уже находится за границей, а автомобиль остался в Беларуси, можно воспользоваться услугами перевозчиков, которые доставят ваш транспорт за границу.

Куда идти и что делать

У тех, кто уехал из Беларуси на ПМЖ, часто возникает дилемма: продолжать ездить за границей на белорусских "номерах" либо заниматься постановкой на учет на новом месте.

Для тех, кто не планирует регистрировать свой транспорт, например, в странах ЕС, все достаточно просто. Несмотря на то что законодательство европейских стран предусматривает определенные сроки, когда автомобиль должен быть переоформлен, практика показывает, что за этим никто особо не следит.

При пересечении границ со странами ЕС водитель не заполняет документы о временном ввозе автомобиля, а пограничники и таможенники не задают вопросов вроде "когда вы планируете вывезти ваш транспорт?". В отличие от белорусского направления – иностранцы, которые въезжают в страны ЕАЭС, в обязательном порядке проходят процедуру временного ввоза транспортных средств, заполняя соответствующие документы. За соблюдением сроков тщательно следят, в случае просрочки нарушителя ожидают серьезные санкции, вплоть до конфискации машины. Подробно ознакомиться с порядком временного ввоза транспортных средств можно на сайте ГТК.

Среди читателей, поделившихся зарубежным опытом, были и те, кто уже больше года непрерывно эксплуатирует свои авто за пределами Беларуси. Собеседники утверждали, что вопросов со стороны дорожной полиции по поводу сроков нахождения ТС в стране не возникает. Белорусы называли разные сроки, в течение которых авто может непрерывно находиться в Польше, – от шести месяцев до трех лет. Судя по всему, данным моментом никто из читателей особо не заморачивается.

Более того, некоторые выезжали и возвращались в Польшу после длительного пребывания там вместе со своим авто. Вопросов со стороны таможенников и пограничников к ним также не возникало. "Рекордсмен" среди наших собеседников не вывозил автомобиль из ЕС в Беларусь на протяжении почти трех лет.

Сразу несколько читателей поделились лайфхаками по поводу страхования автомобиля. В целях экономии они рекомендуют страховать автомобиль в Польше, а для выезда из РБ покупать страховку на минимальный срок. Однако важно помнить, что с польской страховкой вы сможете вернуться в Беларусь, а для выезда вам все равно потребуется купить белорусский полис, даже если польский будет действителен.

Журналисты поинтересовались у белорусской стороны, что необходимо сделать для того, чтобы все-таки вывезти авто из Беларуси для последующей регистрации в другой стране.

Как оказалось, механизм достаточно прост. Сперва вам необходимо отправиться в регистрационное отделение ГАИ, чтобы снять автомобиль с учета в связи с убытием за границу. Процедура такая же, как и при снятии автомобиля с учета для продажи, разница лишь в цели снятия. По итогу вы получите транзитные "номера" и разрезанный техпаспорт с печатью и соответствующими отметками внутри.

Далее отправляетесь в пункт пропуска и покидаете страну на снятом с учета автомобиле. При этом важно не забыть, что выезжать из страны в таком случае лучше через "красный" коридор, где вы пройдете таможенный контроль и оформите там декларацию. По словам сотрудников таможни, выехать из Беларуси на снятом с учета автомобиле можно и по "зеленому" коридору, однако делать это категорически не советуют. Причина проста – вы не заполните декларацию, машина утратит статус товара Таможенного союза. Если нужно будет вернуться на этой машине в страну, возникнут проблемы.

Любопытно, что среди собеседников журналистам попадались только те, кто лишь узнавал все нюансы, но дело до конца так и не доводил. Поэтому, перед тем как задуматься над перерегистрацией белорусского авто, узнавайте все нюансы оформления в стране пребывания. Таможенники предупреждают, что иногда люди, не узнав законы принимающей стороны, вынуждены были возвращаться.

Не стоит забывать, что если вы все-таки поставите машину на учет за пределами Беларуси, то у вас могут возникнуть трудности при возвращении. Если вы являетесь гражданином РБ и захотите приехать погостить на родину на авто с иностранной регистрацией, вам необходимо будет оформлять временный ввоз. А это значит, что придется оставить на границе такую же сумму, как если бы вы решили растаможить автомобиль. От уплаты освобождаются только белорусы с паспортом серии "РР", документом для постоянного проживания за пределами республики.

Bердикт

Со стороны Беларуси каких-либо сложностей нет – достаточно просто снять автомобиль с учета в ГАИ по причине убытия за границу и покинуть страну, используя "красный" коридор. Вопросы начинаются при регистрации машины за границей, и тут все зависит от конкретной страны, в которую вы едете жить.

При этом большинство опрошенных нами узнавали про все законодательные нюансы в стране проживания и отказывались от перерегистрации машины. В итоге они либо продавали автомобили в Беларуси и покупали другие за границей, либо продолжают ездить на белорусских "номерах" по сей день.

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