Стали известны основные симптомы штамма коронавируса «Дельта» у детей 14.08.2021, 21:07

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Фото: Getty Images

До появления «Дельты» у большинства детей не было симптомов коронавируса, а сейчас они появились.

COVID-19 имеет широкий и известный перечень симптомов, в то время, как опасный вариант коронавируса "Дельта" пока еще только изучается, так как он относительно новый. Однако уже стало ясно, что штамму могут быть подвержены абсолютно все граждане любого пола и возраста, даже младенца может сразить.

"Дельта" может вызывать больше симптомов у большего числа детей, чем наблюдалось ранее во время пандемии. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на украинский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Из существующих симптомов COVID-19 Центр называет самые распространенные:

- Лихорадка или озноб

- Кашель

- Одышка или затрудненное дыхание

- Усталость

- Боли в мышцах или теле

- Головная боль

- Новая потеря вкуса или запаха

- Больное горло

- Заложенность носа или насморк

- Тошнота или рвота

- Диарея

Пока еще неизвестно есть ли существующие различия в симптомах штамма "Дельта", но "Йельская медицина" считает, что не так распространены кашель и потеря обоняния, как боль в горле, мигрень, насморк и лихорадка, которые являются одними из основных симптомов этого варианта.

Кроме того, до появления "Дельты" у большинства детей не было симптомов коронавируса, а сейчас они появились.

"Наиболее частыми симптомами у детей и подростков являются лихорадка и кашель, а симптомы в области носа, желудочно-кишечные симптомы и сыпь возникают гораздо реже", - заявил главврач и заведующий кафедрой педиатрии Хантингтонской больницы Northwell Health Майкл Гроссо.

Кроме того, как сообщает CDC, нужно срочно звонить в скорую, если у человека появились: затрудненное дыхание, постоянная боль и давление в груди, слабость, сонливость, бледная, серая или синяя кожа, губы или ногти.

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