Стали известны основные симптомы штамма коронавируса «Дельта» у детей
- 14.08.2021, 21:07
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До появления «Дельты» у большинства детей не было симптомов коронавируса, а сейчас они появились.
COVID-19 имеет широкий и известный перечень симптомов, в то время, как опасный вариант коронавируса "Дельта" пока еще только изучается, так как он относительно новый. Однако уже стало ясно, что штамму могут быть подвержены абсолютно все граждане любого пола и возраста, даже младенца может сразить.
"Дельта" может вызывать больше симптомов у большего числа детей, чем наблюдалось ранее во время пандемии. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на украинский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Из существующих симптомов COVID-19 Центр называет самые распространенные:
- Лихорадка или озноб
- Кашель
- Одышка или затрудненное дыхание
- Усталость
- Боли в мышцах или теле
- Головная боль
- Новая потеря вкуса или запаха
- Больное горло
- Заложенность носа или насморк
- Тошнота или рвота
- Диарея
Пока еще неизвестно есть ли существующие различия в симптомах штамма "Дельта", но "Йельская медицина" считает, что не так распространены кашель и потеря обоняния, как боль в горле, мигрень, насморк и лихорадка, которые являются одними из основных симптомов этого варианта.
Кроме того, до появления "Дельты" у большинства детей не было симптомов коронавируса, а сейчас они появились.
"Наиболее частыми симптомами у детей и подростков являются лихорадка и кашель, а симптомы в области носа, желудочно-кишечные симптомы и сыпь возникают гораздо реже", - заявил главврач и заведующий кафедрой педиатрии Хантингтонской больницы Northwell Health Майкл Гроссо.
Кроме того, как сообщает CDC, нужно срочно звонить в скорую, если у человека появились: затрудненное дыхание, постоянная боль и давление в груди, слабость, сонливость, бледная, серая или синяя кожа, губы или ногти.