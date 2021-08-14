Буквально все вокруг понимают, что Лукашенко сошел с ума 7 14.08.2021, 21:12

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Никто не верит ни одному его слову.

Кризис мигрантов на границах с Литвой, Латвией и Польшей разворачивается в сторону того, кто его задумал, спланировал и пробовал реализовать, пишет телеграм-канал «Ник и Майк». И вот теперь появляется масса видеосвидетельств того, как беларусские пограничники обращаются с мигрантами.

Лукашенковская пропаганда забывает ответить на несколько вопросов:

- откуда эти мигранты взялись?

- почему они не хотят оставаться в «процветающей» Беларуси?

Литва первой опробовала разговор с террористом его же методами. И дело пошло гораздо лучше, чем когда одна сторона играла в шахматы, а вторая двигала фигуры так, как ей заблагорассудится и переворачивала доску. Террорист понимает только язык силы и это важный урок для Европы, которая скоро выйдет из летних отпусков.

За это время США приняли гораздо более жесткие санкции, на которые Евросоюзу придется оглядываться. Призывы синепала к «диалогу» пропускают мимо ушей. Условия, при которых диалог может начаться, давно обозначены и в них нет места агрофашисту.

Если рассматривать кризис мигрантов со стороны хунты, то очевидно, что турецкий фокус не удался. Поэтому приходится дальше выдумывать угрозы – контрабанда ядерного топлива, третья мировая война за спиной Вовы. Агрофашист забывает один важный момент. Буквально все вокруг понимают, что он сошел с ума. Никто не верит ни одному его слову. Репутация хунты настолько плохая, что она притягивает весь негатив, которой случается на ее территории или в соседних странах.

Синепал пытается напрыгивать на соседей, Меркель и других европейских лидеров, пытается показать номенклатуре, что он еще может, но с жителями Тихинич разговаривал сидя. Такое вообще когда-то было? И этот сигнал считали даже те, кто в Беларуси смотрит телевизор и иногда ему верят. Разбор каракулей на доске (раз, два) тоже показателен.

Выигрышных у хунты ходов не осталось. На любом из направлений – Украина, Литва-Латвия-Польша. Истерика в отношении России на 8-часовом стенд-апе – тоже показывает, что агрофашист не уверен ни в чем. Он попытается, конечно, ускользнуть и пропетлять. Но все чаще вынужден ездить по местам силы. Потому что сил все меньше.

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